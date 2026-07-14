OM - «Je suis très heureux» : Les premiers mots de Mason Greenwood après son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il n’a pas encore fait l’objet d’une communication de la part des clubs concernés, Mason Greenwood va bel et bien quitter l’OM pour s’engager avec Fenerbahçe, dans le cadre d’un transfert estimé à 42M€ bonus compris. L’ailier âgé de 24 ans a même déjà livré ses premiers mots sous les couleurs de sa nouvelle équipe.

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, le départ de Mason Greenwood est imminent. Si l’AS Rome et l’Atlético de Madrid étaient intéressés, c’est finalement à Fenerbahce que l’ailier âgé de 24 ans évoluera la saison prochaine. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, un accord a été trouvé avec l’OM dans le cadre d’un transfert estimé à 42M€ bonus compris, tandis que les Red Devils récupéreront un peu plus de 10M€ dans l’opération.

Les premiers mots de Greenwood sous les couleurs de Fenerbahçe Le départ de Mason Greenwood n’a pas encore été officialisé, que ce soit du côté de Marseille ou d'Istanbul, mais il s’est déjà exprimé. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par le média turc A Spor, on peut voir l’Anglais poser avec un maillot de son nouveau club. Téléphone à la main, Mason Greenwood était en train d’enregistrer une vidéo à l’attention des supporters de Fenerbahçe.