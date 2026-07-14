OM - «Je suis très heureux» : Les premiers mots de Mason Greenwood après son transfert !

S’il n’a pas encore fait l’objet d’une communication de la part des clubs concernés, Mason Greenwood va bel et bien quitter l’OM pour s’engager avec Fenerbahçe, dans le cadre d’un transfert estimé à 42M€ bonus compris. L’ailier âgé de 24 ans a même déjà livré ses premiers mots sous les couleurs de sa nouvelle équipe.
Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, le départ de Mason Greenwood est imminent. Si l’AS Rome et l’Atlético de Madrid étaient intéressés, c’est finalement à Fenerbahce que l’ailier âgé de 24 ans évoluera la saison prochaine. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, un accord a été trouvé avec l’OM dans le cadre d’un transfert estimé à 42M€ bonus compris, tandis que les Red Devils récupéreront un peu plus de 10M€ dans l’opération.
Les premiers mots de Greenwood sous les couleurs de Fenerbahçe
Le départ de Mason Greenwood n’a pas encore été officialisé, que ce soit du côté de Marseille ou d'Istanbul, mais il s’est déjà exprimé. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par le média turc A Spor, on peut voir l’Anglais poser avec un maillot de son nouveau club. Téléphone à la main, Mason Greenwood était en train d’enregistrer une vidéo à l’attention des supporters de Fenerbahçe.
« Je tiens simplement à vous remercier pour le soutien que vous m’avez témoigné »
« Bonjour à toute la famille du Fenerbahçe. Je tiens simplement à vous remercier pour le soutien que vous m’avez témoigné ces dernières semaines. Je suis très heureux d’être ici. J’espère que nous allons vivre une saison exceptionnelle. C’est parti ! », a déclaré celui qui est donc sur le point de quitter l’OM, où il a passé les deux dernières saisons. En 81 matchs disputés toutes compétitions confondues, Mason Greenwood a inscrit 48 buts et délivré 17 passes décisives à Marseille. Grégory Lorenzi a désormais la lourde tâche de lui trouver un remplaçant.