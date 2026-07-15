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Le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang est confirmé : Voilà combien l’OM va récupérer avec la vente de son attaquant

Le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang est confirmé : Voilà combien l’OM va récupérer avec la vente de son attaquant
Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir annoncé le transfert de Mason Greenwood vers Fenerbahçe, l’OM est aussi sur le point de se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré un intérêt du Çorum FK, l’attaquant âgé de 37 ans a décidé de s’engager avec le Deportivo La Corogne. Une opération qui devrait rapporter 1,5M€ à Marseille.

Encore une fois, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera resté qu’une saison à l’OM. Revenu l’été dernier après un passage d’un an à Al-Qadsiah, l’international gabonais (83 sélections, 40 buts) va de nouveau partir, à un an de la fin de son contrat. Marseille avait besoin de se délester de son salaire afin de continuer à réduire sa masse salariale et c’est en Espagne que l’attaquant âgé de 37 ans va rebondir.

Aubameyang à La Corogne contre 1,5M€

Comme indiqué par L’Équipe, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de rejoindre le Deportivo La Corogne. Si Çorum FK lui proposait un salaire de 3,5M€ par an, le joueur a donné sa préférence à un retour en Liga, lui qui est passé par le FC Barcelone. Ce que confirme le journaliste Fabrizio Romano. Selon ses informations, un accord total a été trouvé dans ce dossier et l’OM va récupérer 1,5M€ grâce à la vente du Gabonais.

Le départ de Greenwood officialisé

Alors qu’Hamed Junior Traoré (26 ans) va être prêté avec option d’achat au Genoa, l’OM a officialisé ce mercredi matin le départ de Mason Greenwood (24 ans) vers Fenerbahçe. Un transfert estimé à 39M€, selon le communiqué publié par le club turc. Si on pouvait s’attendre à un montant supérieur, Grégory Lortenzi a expliqué en conférence de presse que le joueur voulait partir le plus vite possible et que « les clubs n’ont pas frappé à la porte » pour l’acheter. « Entre l'idée de vendre un joueur à 80-100 millions et la réalité économique, le marché a décidé qu'il ne les valait pas. »

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