Le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang est confirmé : Voilà combien l’OM va récupérer avec la vente de son attaquant

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir annoncé le transfert de Mason Greenwood vers Fenerbahçe, l’OM est aussi sur le point de se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré un intérêt du Çorum FK, l’attaquant âgé de 37 ans a décidé de s’engager avec le Deportivo La Corogne. Une opération qui devrait rapporter 1,5M€ à Marseille.

Encore une fois, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera resté qu’une saison à l’OM. Revenu l’été dernier après un passage d’un an à Al-Qadsiah, l’international gabonais (83 sélections, 40 buts) va de nouveau partir, à un an de la fin de son contrat. Marseille avait besoin de se délester de son salaire afin de continuer à réduire sa masse salariale et c’est en Espagne que l’attaquant âgé de 37 ans va rebondir.

Aubameyang à La Corogne contre 1,5M€ Comme indiqué par L’Équipe, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de rejoindre le Deportivo La Corogne. Si Çorum FK lui proposait un salaire de 3,5M€ par an, le joueur a donné sa préférence à un retour en Liga, lui qui est passé par le FC Barcelone. Ce que confirme le journaliste Fabrizio Romano. Selon ses informations, un accord total a été trouvé dans ce dossier et l’OM va récupérer 1,5M€ grâce à la vente du Gabonais.