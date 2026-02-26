Scandale raciste avec Kylian Mbappé, l'accusé condamné à la prison ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le racisme est toujours bien trop présent dans la société. Et le monde du football n'en est pas épargné. Et particulièrement dans les stades. Avant l'affaire Prestianni / Vinicius Jr la semaine dernière, Kylian Mbappé avait été la cible d'un acte raciste en Espagne. La décision de justice est tombée.

Kylian Mbappé ne se cache pas lorsqu'il est témoin d'une injustice et particulièrement de la discrimination raciale. Ce fut déjà le cas avec le PSG lors de la visite au Parc des princes de l'Istanbul Basaksehir le 8 décembre 2020. L'entraîneur adjoint du club turc, Pierre Achille Webo, s'était indigné du discours d'un des arbitres qui l'avait qualifié de « nègre ». Kylian Mbappé et le reste de l'équipe parisienne avaient décidé de rentrer aux vestiaires et de ne plus revenir. La semaine dernière, Mbappé est également monté au créneau lorsque son coéquipier Vinicius Jr a été traité de « singe » par Gianluca Prestianni comme l'affirment les deux hommes.

⚖🇪🇸 Le parquet des Asturies a requis un an de prison à l'encontre d'un supporter du club d'Oviedo pour avoir imité un singe après un but de Kylian Mbappé en 2025https://t.co/IcmecRgZTY — RMC Sport (@RMCsport) February 26, 2026

Kylian Mbappé a défendu Vinicius à Lisbonne, il a été la cible d'un acte raciste en Espagne l'été dernier Néanmoins, Kylian Mbappé n'est pas toujours le défenseur de scandales racistes. Il est, malheureusement, la cible de temps à autre. Le 24 août dernier, lors du match de Liga opposant Oviedo au Real Madrid, le serial buteur français avait signé un doublé (3-0) avec en guise de réponse, un acte haineux d'un supporter adverse dans les tribunes. Le parquet des Asturies a relaté les faits rapportés par RMC Sport. « Vers 22H07, lorsque le joueur de l’équipe visiteuse, de peau noire, a marqué un but contre l’équipe locale, l'accusé, agissant avec un mépris évident à l'égard de la couleur de peau du joueur, a proféré à son encontre des cris et mimé des gestes de dénigrement de caractère raciste à son égard, clairement audibles et perceptibles par les différents spectateurs du stade ».