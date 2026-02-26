Luis Enrique l'appelle : «Je n'y croyais pas...», il plaque tout pour 200 000€

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il est et demeurera le premier coach de l'histoire du PSG à avoir permis au club parisien de fêter un sacre en Ligue des champions. Luis Enrique va boucler sa troisième saison à la tête de l'effectif du Paris Saint-Germain, soit la même durée que son passage le plus long dans un autre club. En plein match, Enrique a démarché un joueur qu'il a fini par recruter pour une histoire de salaire. Explications.

Luis Enrique est le capitaine du navire du PSG. L'entraîneur espagnol est incontesté en coulisses et auprès de sa direction. Un statut renforcé par l'année 2025 historique vécue par le Paris Saint-Germain avec les sacres en Ligue des champions, en Supercoupe d'Europe ainsi qu'en coupe intercontinentale des clubs également. Avant de faire le bonheur des dirigeants, des joueurs et des supporters du PSG, Enrique a connu une expérience particulière à ses yeux au FC Barcelone.

😅 Quand Jérémy Mathieu découvre sa place dans le vestiaire du Barca !



🎙️ L'ancien défenseur des Bleus et du FC Barcelone est l'invité de @nicocolombien, @Omar_daFonseca et Adio Lala dans #SafePlay ! ⚽️💥



👀 Découvrez ce nouvel épisode ici : https://t.co/VZLVI41kFu pic.twitter.com/rnuK6U8Dl5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 26, 2026

«Il me dit : «Je te veux»» Ex-joueur du FC Barcelone entre 1996 et 2004, Luis Enrique a pris les rênes de l'équipe première du club catalan en 2014. Il demeure à ce jour, le dernier entraîneur à avoir permis au Barça de remporter la Ligue des champions en 2015. Dès son arrivée, avant même de prendre ses quartiers à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Enrique a approché Jérémy Mathieu lorsqu'il fut encore l'entraîneur du Celta Vigo. « Le transfert à Barcelone ? Luis Enrique m'appelle, directement, avant qu'il signe à Barcelone. On fait un dernier match : Valence - Celta Vigo. Il est l'entraîneur du Celta et le nôtre, c'est Pizzi. On finit le match, on se voit après, et il me dit : « je vais sûrement prendre l'équipe de Barcelone, je te veux ». Je n'y croyais pas, je lui dit qu'il n'y a pas de problèmes. Je l'ai pris un peu avec détachement. On s'est fait quelques réunions pendant les vacances discrètement. Il y avait des doutes, je voulais jouer et je n'étais pas sûr de jouer. Je signe à Barcelone à 30 ans. L'argent ou quoi que ce soit, ce n'est pas un souci, je voulais jouer ».