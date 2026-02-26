Luis Enrique l'appelle : «Je n'y croyais pas...», il plaque tout pour 200 000€

Il est et demeurera le premier coach de l'histoire du PSG à avoir permis au club parisien de fêter un sacre en Ligue des champions. Luis Enrique va boucler sa troisième saison à la tête de l'effectif du Paris Saint-Germain, soit la même durée que son passage le plus long dans un autre club. En plein match, Enrique a démarché un joueur qu'il a fini par recruter pour une histoire de salaire. Explications.
Luis Enrique est le capitaine du navire du PSG. L'entraîneur espagnol est incontesté en coulisses et auprès de sa direction. Un statut renforcé par l'année 2025 historique vécue par le Paris Saint-Germain avec les sacres en Ligue des champions, en Supercoupe d'Europe ainsi qu'en coupe intercontinentale des clubs également. Avant de faire le bonheur des dirigeants, des joueurs et des supporters du PSG, Enrique a connu une expérience particulière à ses yeux au FC Barcelone.
«Il me dit : «Je te veux»»
Ex-joueur du FC Barcelone entre 1996 et 2004, Luis Enrique a pris les rênes de l'équipe première du club catalan en 2014. Il demeure à ce jour, le dernier entraîneur à avoir permis au Barça de remporter la Ligue des champions en 2015. Dès son arrivée, avant même de prendre ses quartiers à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Enrique a approché Jérémy Mathieu lorsqu'il fut encore l'entraîneur du Celta Vigo.
« Le transfert à Barcelone ? Luis Enrique m'appelle, directement, avant qu'il signe à Barcelone. On fait un dernier match : Valence - Celta Vigo. Il est l'entraîneur du Celta et le nôtre, c'est Pizzi. On finit le match, on se voit après, et il me dit : « je vais sûrement prendre l'équipe de Barcelone, je te veux ». Je n'y croyais pas, je lui dit qu'il n'y a pas de problèmes. Je l'ai pris un peu avec détachement. On s'est fait quelques réunions pendant les vacances discrètement. Il y avait des doutes, je voulais jouer et je n'étais pas sûr de jouer. Je signe à Barcelone à 30 ans. L'argent ou quoi que ce soit, ce n'est pas un souci, je voulais jouer ».
«Je lui montre le contrat de Barcelone qui était une augmentation de 200 000€ par an. « Si tu me donnes ça, je reste»»
Alors qu'il se trouvait dans sa 30ème année, Jérémy Mathieu a été confronté à un choix cornélien en raison des doutes entourant son temps de jeu possible au FC Barcelone, lui qui était à l'époque le capitaine du Valence CF. Ce qui a fait pencher la balance vers un départ au Barça fut l'incapacité du club valencien à rajouter 200 000€ par an à ses revenus.
« La dernière année, je suis capitaine à Valence. Je me dis : « qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je repars de zéro ? » je ne sais pas, on est dans le doute. On fait le saut après, j'appelle le président de Valence et je lui montre le contrat de Barcelone qui était une augmentation de 200 000€ par an. « Si tu me donnes ça, je reste ». Une heure plus tard, il me dit : « on ne peut pas te donner ça ». Je lui dis « je pars ». Il m'aurait donné ça, je serais resté » ».