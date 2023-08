Le PSG refuse un transfert… à 0€ !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Georginio Wijnaldum aurait reçu une offre de la part d'Al Ettifaq. Toutefois, le club de la capitale refuserait de libérer son milieu de terrain. En effet, le PSG voudrait récupérer une indemnité de transfert grâce à Georginio Wijnaldum, et ce, pour ne pas se mettre en danger concernant le fair-play financier.

Le 30 juin 2021, Georginio Wijnaldum était en fin de contrat avec Liverpool. Conscient de la situation de l'international néerlandais, le PSG en a profité. En effet, le club de la capitale a bouclé le transfert de Georginio Wijnaldum pour 0€.

PSG : C'est terminé pour Mbappé, une réponse tombe https://t.co/825LofD8LW pic.twitter.com/mFlHmQAMxQ — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Wijnaldum a reçu une offre d'Al Ettifaq

Malheureusement pour le PSG, Georginio Wijnaldum n'a jamais réussi à s'adapter à ses nouvelles couleurs. Passé totalement à côté de sa saison 2021-2022, le milieu de terrain de 32 ans a été prêté à l'AS Rome lors du dernier exercice. De retour depuis quelques semaines au PSG, Georginio Wijnaldum serait toujours considéré comme un indésirable. En effet, alors que le natif de Rotterdam est en fin de contrat le 30 juin, Luis Campos ferait tout son possible pour le vendre lors de ce mercato estival. Et alors que Georginio Wijnaldum a proposé une résiliation de bail à l'amiable, le conseiller football du PSG refuserait catégoriquement de le libérer.

Le PSG refuse de libérer Wijnaldum