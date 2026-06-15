Coup de tonnerre à la Coupe du Monde : Un entraîneur viré après seulement un match ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La Coupe du Monde 2026 a commencé la semaine dernière seulement. Alors que certaines nations n’ont même pas encore eu le temps de disputer leur premier match dans la compétition, la Tunisie a décidé de se séparer de Sabri Lamouchi en plein mondial. Explications.

Le mondial bat son plein. Jeudi dernier, le Mexique et l’Afrique du Sud ont donné le coup d’envoi de cette édition 2026 de la Coupe du Monde. Alors que toutes les nations engagées n’ont pas encore disputé leur premier match, un premier tremblement de terre a eu lieu ce lundi. Après avoir été balayée par la Suède (5-1) cette nuit, la Tunisie a décidé de se séparer de son sélectionneur Sabri Lamouchi.

La Tunisie vire Sabri Lamouchi En effet comme le révèle le journaliste Romain Molina ce lundi, la fédération tunisienne a décidé de mettre fin au mandant de l’ancien milieu de terrain avec effet immédiat. Une décision prise juste après la gifle reçue par les « Aigles de Carthage » face à la Suède lors de leur premier match sur cette Coupe du Monde 2026 (5-1). Arrivé sur le banc de la Tunisie en janvier dernier, Sabri Lamouchi n’aura donc clairement pas réussi sa mission de créer la surprise sur ce mondial, lui qui a reconnu des erreurs individuelles sur cette grosse défaite d’entrée de jeu.