Liverpool - PSG : Le joueur que Laure Boulleau ne veut pas rater, (et c'est une surprise)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est l'affiche de la semaine à venir pour le PSG. Et pour cause, à moins d'une déroute après son succès acquis sur le score de 2 buts à 0 à l'aller, les hommes de Luis Enrique devraient une fois encore rallier le dernier carré de la Ligue des champions. Le Liverpool d'Arne Slot tentera de l'en empêcher, mais aux yeux de Laure Boulleau, le maigre salut des Reds pourrait venir d'un joueur que l'on attend pas.

Mardi prochain, le Paris Saint-Germain jouera très gros. Déjà éliminé de la Coupe de France, le champion d'Europe en titre aura la possibilité d'atteindre pour la troisième année consécutive le dernier carré de la Ligue des champions. Pour ce faire, il faudra valider la première manche bien négociée face à Liverpool au Parc des princes (2-0). Cependant, ce sera dans le jardin des Reds à Anfield que se déroulera cette confrontation.

"Parfois, il faut être réaliste et se dire que c’est fini…" 🗣️



L’invité exceptionnel du CFC Eden Hazard revient sur le déclin auquel sont confrontés les joueurs en fin de carrière ! 🇧🇪



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«Il a au moins cette fraîcheur, ce dribble» Sur le plateau du Canal Football Club, un débat a eu lieu ce dimanche autour de Mohamed Salah et de son déclin ainsi que sa disparition dans le onze de départ d'Arne Slot dans certaines grosses affiches. Au point où, au vu de la tournure prise par les évènements et la supériorité du PSG pendant le quart de finale aller, Laure Boulleau a assuré que pour le bien de Liverpool, la titularisation du jeune Rio Ngumoha (17 ans) ne serait pas une mauvaise idée. « Le petit jeune que j'ai vu plusieurs fois en Premier League (Rio) Ngumoha, ce que j'aime bien, ce serait un pari énorme de le mettre dans un match de Ligue des champions de cette importance, mais il a au moins cette fraîcheur, ce dribble ».