Liverpool - PSG : Le joueur que Laure Boulleau ne veut pas rater, (et c'est une surprise)

C'est l'affiche de la semaine à venir pour le PSG. Et pour cause, à moins d'une déroute après son succès acquis sur le score de 2 buts à 0 à l'aller, les hommes de Luis Enrique devraient une fois encore rallier le dernier carré de la Ligue des champions. Le Liverpool d'Arne Slot tentera de l'en empêcher, mais aux yeux de Laure Boulleau, le maigre salut des Reds pourrait venir d'un joueur que l'on attend pas.
Mardi prochain, le Paris Saint-Germain jouera très gros. Déjà éliminé de la Coupe de France, le champion d'Europe en titre aura la possibilité d'atteindre pour la troisième année consécutive le dernier carré de la Ligue des champions. Pour ce faire, il faudra valider la première manche bien négociée face à Liverpool au Parc des princes (2-0). Cependant, ce sera dans le jardin des Reds à Anfield que se déroulera cette confrontation.
«Il a au moins cette fraîcheur, ce dribble»
Sur le plateau du Canal Football Club, un débat a eu lieu ce dimanche autour de Mohamed Salah et de son déclin ainsi que sa disparition dans le onze de départ d'Arne Slot dans certaines grosses affiches. Au point où, au vu de la tournure prise par les évènements et la supériorité du PSG pendant le quart de finale aller, Laure Boulleau a assuré que pour le bien de Liverpool, la titularisation du jeune Rio Ngumoha (17 ans) ne serait pas une mauvaise idée. « Le petit jeune que j'ai vu plusieurs fois en Premier League (Rio) Ngumoha, ce que j'aime bien, ce serait un pari énorme de le mettre dans un match de Ligue des champions de cette importance, mais il a au moins cette fraîcheur, ce dribble ».
«J'aimerais bien le voir titulaire»
De par ses aptitudes physiques et son insouciance ballon au pied, Rio Ngumoha pourrait bien être le vent de fraîcheur qui a fait défaut à Liverpool contre le PSG mercredi au Parc des princes d'après la consultante de Canal+ et l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain. « C'est tout ce qui manque aujourd'hui à Liverpool. Un mec qui a de l'explosivité, qui ne se pose pas de questions. J'aimerais bien le voir titulaire. Enfin je sais pas (rires) ».