Grégory Lorenzi : Comme Luis Campos au PSG, le plan du nouveau directeur sportif de l’OM déjà dévoilé ?

Axel Cornic

Après avoir été retenu par le propriétaire Frank McCourt, Medhi Benatia va bel et bien quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison, à seulement quelques semaines du début du mercato. Il fallait donc lui trouver au plus vite un successeur et plusieurs sources assurent que ce sera Grégory Lorenzi, actuellement en poste au Stade Brestois.

Intertitre 1 A Marseille, on a ratissé très large pour trouver le nouveau directeur sportif. Et les recherches semblent être terminées, puisque sauf grand rebondissement, c’est Grégory Lorenzi qui devrait succéder à Medhi Benatia. A en croire les dernières indiscrétions de L’Equipe, il serait même attendu dans les prochains jours à l’OM, pour y signer son nouveau contrat.

« Il va d'abord rechercher les joueurs qui vont le mieux s'adapter à la mentalité de Marseille » Ancien joueur et ambassadeur du Stade Brestois, où il a côtoyé Lorenzi pendant près de dix ans, Yvon Le Roux est persuadé que l’OM a fait le bon choix. « Il sait le travail qu'il a mais il n’a rien à perdre non plus. Il y aura plus de moyens financiers pour recruter des joueurs. Je ne me fais pas de soucis parce qu'il ne va pas gaspiller de l'argent à droite à gauche. Il va d'abord rechercher les joueurs qui vont le mieux s'adapter à la mentalité de Marseille » a-t-il expliqué, dans un long entretien accordé à RMC.