Après Mason Greenwood, Igor Paixao peut lui aussi partir : Voilà combien l’OM attend pour son attaquant brésilien

Un an seulement après l’avoir recruté en provenance du Feyenoord Rotterdam, l’OM pourrait décider de se séparer d’Igor Paixao. La faute à sa situation financière et son besoin urgent de récupérer des liquidités et alléger sa masse salariale. En ce sens, le club attendrait plus ou moins ce qu’il a dépensé pour s’attacher ses services, à savoir entre 30 et 35M€.
Maintenant que Mason Greenwood (24 ans) et Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) ont été transférés respectivement à Fenerbahçe et au Deportivo La Corogne, et qu’Hamed Junior Traoré (26 ans) a été prêté avec option d’achat au Genoa, qui sera le prochain à quitter l’OM ? Personne n’est intransférable et le club espère encore se séparer de certains de ses gros salaires, à l’instar de Leonardo Balerdi (27 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans), qui ne semblent pas affoler le marché jusqu’à maintenant.
L’OM est à l’écoute des offres pour Paixao
D’après les informations de La Minute OM, la direction olympienne pourrait même se résoudre à vendre Igor Paixao. Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€ bonus compris, l’ailier âgé de 26 ans est sous contrat jusqu’en juin 2030 avec l’Olympique de Marseille. Dans le contexte actuel, le club serait à l’écoute des offres le concernant et attendrait environ ce qu’il a dépensé pour le recruter, donc entre 30 et 35M€.
« Même si on nous contacte, Igor a l’intention de rester à l’OM »
Comme indiqué par La Provence le mois dernier, le joueur n’est pas vraiment sur la même longueur d’onde. Dans l’entourage du Brésilien, on assurait que « même si on nous contacte, Igor a l’intention de rester à l’OM. » Nul doute que Bruno Genesio aimerait certainement pouvoir compter sur Igor Paixao, mais lui comme le joueur pourraient donc être contraint de se plier aux besoins financiers d’un club dans une situation très difficile. Lors de sa première saison avec l'OM, l'ancien du Feyenoord Rotterdam a inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives en 42 matchs disputés toutes compétitions confondues.