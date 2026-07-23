Après Mason Greenwood, Igor Paixao peut lui aussi partir : Voilà combien l’OM attend pour son attaquant brésilien

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an seulement après l’avoir recruté en provenance du Feyenoord Rotterdam, l’OM pourrait décider de se séparer d’Igor Paixao. La faute à sa situation financière et son besoin urgent de récupérer des liquidités et alléger sa masse salariale. En ce sens, le club attendrait plus ou moins ce qu’il a dépensé pour s’attacher ses services, à savoir entre 30 et 35M€.

Maintenant que Mason Greenwood (24 ans) et Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) ont été transférés respectivement à Fenerbahçe et au Deportivo La Corogne, et qu’Hamed Junior Traoré (26 ans) a été prêté avec option d’achat au Genoa, qui sera le prochain à quitter l’OM ? Personne n’est intransférable et le club espère encore se séparer de certains de ses gros salaires, à l’instar de Leonardo Balerdi (27 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans), qui ne semblent pas affoler le marché jusqu’à maintenant.

L’OM est à l’écoute des offres pour Paixao D’après les informations de La Minute OM, la direction olympienne pourrait même se résoudre à vendre Igor Paixao. Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€ bonus compris, l’ailier âgé de 26 ans est sous contrat jusqu’en juin 2030 avec l’Olympique de Marseille. Dans le contexte actuel, le club serait à l’écoute des offres le concernant et attendrait environ ce qu’il a dépensé pour le recruter, donc entre 30 et 35M€.