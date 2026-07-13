Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Lamine Yamal se fait frapper par ses coéquipiers

Axel Cornic

La pression monte avant la première demi-finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera l’équipe de France à l’Espagne. Le jeune Lamine Yamal est notamment au centre de débats avant cette rencontre très attendue... et ce n’est pas seulement le cas pour ses propos à l’encontre des futurs adversaires.

Après des prestations plus que convaincantes, l’équipe de France semble être favorite pour la victoire finale en cette Coupe du monde 2026. Mais il faudra d’abord passer un gros obstacle, avec l’Espagne pour la demi-finale de ce mardi 14 juillet.

Lamine Yamal fête son anniversaire avant d’affronter la France Les deux équipes ont finalisé les derniers détails ce lundi, avant un choc qui fait saliver toute la planète football. Mais ce 13 juillet est surtout un moment spécial pour Lamine Yamal ! Le prodige de l’Espagne et du FC Barcelone, déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, fête en effet ses 19 ans. Et ses coéquipiers n’allaient pas passer cette occasion, puisque plusieurs médias espagnols comme la COPE ont diffusé des images de l’entrainement de la Roja, où l’on voit l’ailier droit passer parmi les autres joueurs... qui lui ont mis quelques claques ! Mais il n’était pas seul, puisque Víctor Muñoz l’a accompagné dans cette épreuve assez spéciale, fêtant pour sa part ses 23 ans.