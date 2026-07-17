XV de France - «Je me méfie énormément de lui» : Fabien Galthié dévoile sa pire crainte avant de défier le Japon !

Le XV de France se doit d'enchaîner après sa première victoire dans ce Championnat des nations contre l'Australie samedi dernier (42-26) afin de poursuivre la compétition dans les meilleures dispositions possibles. Pour rappel, les joueurs tricolores s'étaient inclinés lors de leur entrée en lice face à la Nouvelle-Zélande (32-34). Alors que le Japon sera le troisième adversaire des Bleus, Fabien Galthié a déjà quelques sueurs froides à l'approche de cette opposition.
La tournée estivale du XV de France continue. Contrairement aux précédentes qui n'étaient que des test-matchs, les hommes de Fabien Galthié se battent pour un titre dans cette nouvelle compétition qu'est le Championnat des nations. Après un échec pour leur entrée en lice contre la Nouvelle-Zélande le 4 juillet dernier (32-34), les Bleus ont su inverser la tendance avec un succès à Brisbane contre l'Australie la semaine dernière (42-26).
«Je m’attends à quelque chose de très, très difficile samedi»
Pour la troisième rencontre tricolore de ce championnat des nations, la sélection tricolore se mesurera au Japon d'Eddie Jones. Le sélectionneur qui est à la tête de l'équipe japonaise depuis trois ans après avoir été patron de la sélection australien et anglaise par le passé notamment est un homme qui est particulièrement craint par Fabien Galthié. « Eddie Jones doit entraîner au plus haut niveau depuis au moins 26 ans. Il a pris l’équipe d’Australie, d’Angleterre, il a aussi travaillé pour l’Afrique du Sud. C’est un sélectionneur qui traverse les civilisations, le nord, le sud, et qui a souvent, très souvent, des résultats. Et qui a une pensée aussi. Une méthode. Et je me méfie énormément de sa stratégie, de sa tactique. Je m’attends à quelque chose de très, très difficile samedi ».
«Je sais qu’il va nous sortir ça»
Au cours de sa conférence de presse, Fabien Galthié n'a pas hésité à chanter les louanges d'Eddie Jones sur le plan défensif notamment. Le coach des Brave Blossoms risque de concocter une tactique afin de profiter d'une faiblesse des Bleus. C'est le scénario imaginé par Galthié. « Il y a vraiment un style Eddie Jones. Un style de jeu, avec une défense sans ballon qui gagne beaucoup de terrain. Et une animation très bien structurée. Avec la capacité de sortir une arme spécifique, en ayant identifié chez nous une faiblesse spécifique. Je ne sais pas laquelle. Mais je sais qu’il va nous sortir ça ». Reste à savoir qui du XV de France ou du Japon sortira victorieux de ce duel samedi. Coup d'envoi à 10h40 heure française.