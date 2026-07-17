XV de France - «Je me méfie énormément de lui» : Fabien Galthié dévoile sa pire crainte avant de défier le Japon !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le XV de France se doit d'enchaîner après sa première victoire dans ce Championnat des nations contre l'Australie samedi dernier (42-26) afin de poursuivre la compétition dans les meilleures dispositions possibles. Pour rappel, les joueurs tricolores s'étaient inclinés lors de leur entrée en lice face à la Nouvelle-Zélande (32-34). Alors que le Japon sera le troisième adversaire des Bleus, Fabien Galthié a déjà quelques sueurs froides à l'approche de cette opposition.

La tournée estivale du XV de France continue. Contrairement aux précédentes qui n'étaient que des test-matchs, les hommes de Fabien Galthié se battent pour un titre dans cette nouvelle compétition qu'est le Championnat des nations. Après un échec pour leur entrée en lice contre la Nouvelle-Zélande le 4 juillet dernier (32-34), les Bleus ont su inverser la tendance avec un succès à Brisbane contre l'Australie la semaine dernière (42-26).

«Je m’attends à quelque chose de très, très difficile samedi» Pour la troisième rencontre tricolore de ce championnat des nations, la sélection tricolore se mesurera au Japon d'Eddie Jones. Le sélectionneur qui est à la tête de l'équipe japonaise depuis trois ans après avoir été patron de la sélection australien et anglaise par le passé notamment est un homme qui est particulièrement craint par Fabien Galthié. « Eddie Jones doit entraîner au plus haut niveau depuis au moins 26 ans. Il a pris l’équipe d’Australie, d’Angleterre, il a aussi travaillé pour l’Afrique du Sud. C’est un sélectionneur qui traverse les civilisations, le nord, le sud, et qui a souvent, très souvent, des résultats. Et qui a une pensée aussi. Une méthode. Et je me méfie énormément de sa stratégie, de sa tactique. Je m’attends à quelque chose de très, très difficile samedi ».