Tour de France 2026 : «Ce n’est pas humain», le gros coup de gueule de Tadej Pogacar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sauf énorme surprise, Tadej Pogacar va remporter d’ici quelques jours son cinquième Tour de France. Intouchable, le Slovène a assisté ce dimanche à l’abandon de son rival Jonas Vingegaard touché par une chute. A l’issue de la 15ème étape de la Grande Boucle, le leader d’UAE Emirates a poussé un coup de gueule à ce sujet.

Un abandon majeur sur le Tour de France. Victime d’une chute ce dimanche à l’occasion de la 15ème étape, Jonas Vingegaard a été contraint d’abandonner. Deuxième du classement général, le Danois a subi une fracture de la clavicule comme l’a annoncé la formation Visma-Lease a bike à l’issue de l’épreuve. Si cette année encore, Vingegaard n’a pas été en capacité de poser problème à Tadej Pogacar, cela n’empêche pas le Slovène d’avoir une pensée pour son ancien rival.

« Sans lui, le Tour ne sera pas pareil » « Je suis très déçu de voir Jonas tomber et abandonner. Sans lui, le Tour ne sera pas pareil. Avec Jonas, ça fait longtemps qu'on se connaît. On a un sacré passif, on se la donne, avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, c'est vraiment triste de le voir quitter le Tour là-dessus. J'espère qu'il se remettra rapidement, qu'il pourra viser d'autres objectifs et reviendra plus fort sur le Tour », a ainsi réagi le phénomène slovène à l’issue de cette 15ème étape du Tour de France. Tadej Pogacar a également poussé un coup de gueule à l’encontre du test anti-dopage effectué par le Danois en pleine nuit.