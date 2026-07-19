Tour de France 2026 : «Ce n’est pas humain», le gros coup de gueule de Tadej Pogacar !

Sauf énorme surprise, Tadej Pogacar va remporter d’ici quelques jours son cinquième Tour de France. Intouchable, le Slovène a assisté ce dimanche à l’abandon de son rival Jonas Vingegaard touché par une chute. A l’issue de la 15ème étape de la Grande Boucle, le leader d’UAE Emirates a poussé un coup de gueule à ce sujet.
Un abandon majeur sur le Tour de France. Victime d’une chute ce dimanche à l’occasion de la 15ème étape, Jonas Vingegaard a été contraint d’abandonner. Deuxième du classement général, le Danois a subi une fracture de la clavicule comme l’a annoncé la formation Visma-Lease a bike à l’issue de l’épreuve. Si cette année encore, Vingegaard n’a pas été en capacité de poser problème à Tadej Pogacar, cela n’empêche pas le Slovène d’avoir une pensée pour son ancien rival.
« Sans lui, le Tour ne sera pas pareil »
« Je suis très déçu de voir Jonas tomber et abandonner. Sans lui, le Tour ne sera pas pareil. Avec Jonas, ça fait longtemps qu'on se connaît. On a un sacré passif, on se la donne, avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, c'est vraiment triste de le voir quitter le Tour là-dessus. J'espère qu'il se remettra rapidement, qu'il pourra viser d'autres objectifs et reviendra plus fort sur le Tour », a ainsi réagi le phénomène slovène à l’issue de cette 15ème étape du Tour de France. Tadej Pogacar a également poussé un coup de gueule à l’encontre du test anti-dopage effectué par le Danois en pleine nuit.
« Cette chute est peut-être une conséquence de sa mauvaise nuit »
« J'ai eu un contrôle à 5 heures du matin. Mais je ne me plains pas, la phase de sommeil profond était terminée. Jonas a, lui, été contrôlé à 2 heures du matin. On ne sait pas, cette chute est peut-être une conséquence de sa mauvaise nuit. Un moment d'inattention, où la concentration n'était pas optimale. Le seul moment de repos sur le Tour, c'est quand on dort. Je suis très déçu pour lui. Un contrôle à 2 heures du matin, ce n'est pas très humain », conclut-il.