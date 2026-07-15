Tadej Pogacar propose une révolution pour le Tour de France : C'est validé dans le peloton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que cette édition 2026 du Tour de France est clairement impactée par la canicule qui frappe l'Hexagone. Une situation qui n'est évidemment pas amenée à évoluer dans le bon sens compte tenu du réchauffement climatique. Une situation qui a poussé Tadej Pogacar à proposer une révolution qui n'a pas manqué de faire réagir.

Bien qu'il reste ultra-dominateur sur le Tour de France, Tadej Pogacar souffre des grosses chaleurs comme tous les coureurs alors que l'Hexagone traverse un épisode caniculaire d'une intensité majeure. Et la situation n'évoluera plus positivement compte tenu du réchauffement climatique. Une situation qui a poussé le Maillot Jaune à proposer une vraie révolution : « Si j'avais le pouvoir de tout modifier, je changerais tous les calendriers et je n'organiserais pas de courses en juillet et en août dans les régions chaudes ».

Pogacar propose de changer les dates du Tour de France Et forcément lorsque Tadej Pogacar parle, cela fait réagir dans le peloton. Ainsi, le coureur de l'équipe Tudor, Yannis Voisard, estime dans les colonnes de L'EQUIPE que sur le long terme, cela pourrait être une solution à envisager. « Dans la tête des gens, le Tour, c'est en juillet. C'est quelque chose de très fort, très ancré, donc ce serait compliqué de faire évoluer cela. En revanche, si on veut trouver une solution sur le long terme, il faudra peut-être envisager cette piste », confie le Suisse, 16e du classement général, qui estime surtout que le cyclisme doit faire des efforts sur le plan écologique : « Il faut rendre le cyclisme plus écologique et agir à la source plutôt que de se contenter de gérer les conséquences. Il faut peut-être accepter une décroissance, ne pas toujours vouloir en faire plus, multiplier les courses ou les grands départs à l'étranger. »