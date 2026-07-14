Du jamais vu depuis Tadej Pogacar : La folle prédiction sur Paul Seixas et le Tour de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme l'un des prodiges du cyclisme mondial, Paul Seixas dispute actuellement son premier Tour de France. Et alors qu'il semble être en retrait par rapport à Tadej Pogacar, cela n'empêche pas le journaliste Christophe Bérard de penser qu'il sera le successeur de Bernard Hinault.

Pour son premier Tour de France, Paul Seixas est dans la course au podium. Sans surprise, Tadej Pogacar est largement au-dessus de la concurrence et Jonas Vingegaard semble être le favori pour la deuxième place. Le Français est donc en concurrence avec Isaac Del Toro, Remco Evenepoel, Juan Ayuso ou encore Florian Lipowitz. Mais à seulement 19 ans, il s'agit déjà d'une performance impressionnant comme le souligne le journaliste du Parisien Christophe Bérard, qui n'a jamais vu un tel talent depuis Pogacar.

«Jamais, depuis Tadej Pogacar, on a vu un tel potentiel» « Ce n'est pas la simple parole d'un journaliste qui suit le cyclisme mais c'est l'avis général de tous les experts de ce sport. Jamais, depuis Tadej Pogacar, on a vu un tel potentiel ! Profitons donc qu'il soit Français ! Maintenant, attention, il faut le laisser grandir à son rythme et ne pas lui demander de remporter le Tour dès l'an prochain. Rappelons encore et toujours ce chiffre : il n'a que 19 ans. Mais, oui, c'est lui qui succédera à Bernard Hinault, j'en suis assez persuadé », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien.