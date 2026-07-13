Paul Seixas contre Tadej Pogacar : Le verdict est déjà annoncé pour le Tour de France ?

Pierrick Levallet

Après avoir tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas s’est engagé sur cette édition du Tour de France pour concurrencer le Slovène. Mais alors que ce dernier détient le maillot jaune, le Français est en retard sur son rival. Si l’idée d’un duel est évoqué, le verdict a toutefois déjà été annoncé entre les deux hommes.

Le cyclisme français tient peut-être son nouveau phénomène avec Paul Seixas. Le coureur de 19 ans a tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Alors quand le membre de Decathlon CMA CGM Team s’est engagé sur cette édition du Tour de France, l’idée d’un nouveau duel entre le Slovène et le Français a été évoqué. Seulement, l’équipe de Paul Seixas n’envisagerait pas vraiment une stratégie où il viendrait prendre une étape à Tadej Pogacar pour une raison bien précise.

«Pogacar sera plus fort pour gagner» « Pour l'instant, l'idée dans l'équipe de Seixas n'est pas le « coup d'éclat » d'une victoire d'étape mais le meilleur classement général possible. Il ne se laissera pas décrocher pour avoir le droit de se lancer dans une échappée. En l'état actuel, je ne vois pas comment il pourrait remporter une étape. S'il arrive à suivre Pogacar jusqu'au bout, ce dernier sera plus fort pour gagner » a ainsi confié le journaliste Christophe Bérard dans sa session de question/réponse pour Le Parisien.