Tour de France - «Le public veut le voir» : C’est déjà la folie avec Paul Seixas !

Pierrick Levallet

Le cyclisme français tient peut-être son nouveau phénomène avec Paul Seixas. Le coureur de Decathlon CMA CGM Team s’est engagé dans cette édition du Tour de France et semble déjà être le chouchou du public. Son équipe cherche donc à le protéger de la meilleure façon possible afin qu’il puisse se concentrer au maximum sur le reste de la course.

Le football a Kylian Mbappé, le basket Victor Wembanyama, le rugby Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey. Et si le cyclisme français tenait aussi son nouveau phénomène avec Paul Seixas ? Après avoir tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège, le coureur de 19 ans s’est engagé sur cette édition 2026 du Tour de France. Sa cote de popularité est d’ailleurs en train de grimper en flèche, et ce n’est pas son équipe qui dira le contraire. Decathlon CMA CGM Team cherche d’ailleurs à le protéger de la meilleure façon possible afin qu’il reste focalisé sur la suite de la course.

«C'est le retour de la ferveur et de la gloire» « On voit aussi beaucoup de monde venir le voir. Paul s'habitue à cette attention, c'est super. Le public veut le voir, lui parler, c'est le retour de la ferveur et de la gloire. On a l'habitude, on essaie de le protéger car on sait que c'est important. Il aura le temps d'en profiter, mais il faut rester concentré. Comment il se sent ? Il se sent bien, les sensations sont bonnes. Il récupère bien, ses poumons sont bien ouverts. Le staff fait de son mieux pour s'adapter à ces températures extrêmement chaudes » a d’abord expliqué Julien Jurdie dans des propos rapportés par Cyclism’Actu après cette première semaine de Tour de France.