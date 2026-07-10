«Au ras de la catastrophe» : Paul Seixas rappelé à l'ordre en plein Tour de France !

Pierrick Levallet

Et si le nouveau phénomène du cyclisme français se nommait Paul Seixas ? Après avoir tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège, le coureur de 19 ans s’est engagé sur le Tour de France avec pour objectif de concurrencer une nouvelle fois le Slovène. Mais le cycliste de Decathlon CMA CGM Team s’est fait rappeler à l’ordre pendant l’événement.

Le football a Kylian Mbappé, le rugby a Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey, la natation Léon Marchand. Le cyclisme français a peut-être trouvé son phénomène lui aussi : Paul Seixas. Du haut de ses 19 ans, le coureur de Decathlon CMA CGM Team a longtemps tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Il s’est alors engagé sur cette édition 2026 du Tour de France pour concurrencer une nouvelle fois le Slovène. Mais Paul Seixas s’est fait rappeler à l’ordre par un certain Bernard Hinault.

«Il ne faut pas faire n'importe quoi quand on est dans une descente» « Ce qu'il a fait depuis qu'il est dans la compétition professionnelle, même (Tadej) Pogacar ne l'avait pas fait. Donc c'est qu'il a des aptitudes. La leçon qu'il peut tirer de cette chute [sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes en juin, NDLR], c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi quand on est dans une descente. Plusieurs fois, je l'ai vu descendre et je me suis dit : "Ouh !". Ça passe au ras de la catastrophe à chaque fois » a lancé le quintuple vainqueur du Tour de France dans l’émission Vélo Club sur France 2 et dans des propos rapportés par La Dépêche.