Tour de France - «Plus rien ne me surprend» : Julian Alaphalippe se lâche sur Tadej Pogacar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi, Tadej Pogacar a déjà tué le suspens dès la sixième étape du Tour de France. Le Slovène a réalisé une montée record du col du Tourmalet avec à l'arrivée plus de 2 minutes et 40 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Ultra dominant, le Maillot Jaune ne surprend même plus Julian Alaphilippe.

Pour la première étape de haute montagne de ce Tour de France 2026, Tadej Pogacar a déjà écrasé la concurrence et quasiment tué tout suspens. En effet, au terme d'une échappée de 43km, le Slovène a creusé des écarts très importants, reléguant Jonas Vingegaard, son principal rival, à 2'42'' à l'arrivée. Le champion du monde récupère donc le Maillot Jaune, et risque de ne plus le lâcher jusqu'à l'arrivée finale à Paris pour décrocher une cinquième Grand Boucle. Ce qui n'étonne absolument pas Julian Alaphilippe.

Alaphilippe revient sur la démonstration de Pogacar « Concernant Tadej Pogacar et les écarts, non, plus rien ne me surprend désormais », confie-t-il dans des propos rapportés par Cyclism'Actu, avant d'évoquer son cas personnel : « J'ai vraiment apprécié cette journée, c'était incroyable avec les spectateurs. C'était vraiment un super moment. Par rapport à mes autres passages au Tourmalet, j'en garde aussi le souvenir de 2018, si je me rappelle bien, où j'avais dû me battre pour aller chercher les points du maillot à pois Et bien sûr, il y a eu la victoire de Thibaut Pinot en 2019. Mais comme je vous l'ai dit, avec ce public, c'est toujours un grand moment, et c'est une étape vraiment spéciale pour les coureurs français ».