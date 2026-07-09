Paul Seixas : Le message d’Emmanuel Macron à la télévision pour la suite du Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi, le Tour de France passait par les Pyrénées avec notamment l’ascension du Tourmalet au programme. Une étape de haute montage à laquelle Emmanuel Macron a assisté aux côtés de l’organisation. Alors que le président de la République a notamment été impressionné par le show proposé par Tadej Pogacar, il a également eu quelques mots sur Paul Seixas, qui s’est bien défendu.

Vainqueur en solitaire de la 6ème étape du Tour de France, Tadej Pogacar n’a pas hésité à partir en solitaire dans les pentes du Tourmalet. Arrivé avec 2min38 d’avance sur Jonas Vingegaard, le Slovène a retrouvé le maillot jaune qu’il avait lâché il y a peu. N’ayant pas pu suivre, Paul Seixas est lui arrivé 5ème de cette étape de la Grande Boucle à laquelle Emmanuel Macron a assisté. Le président de la République était présent aux côtés de l’organisation et il a apprécié ce qu’il a vu de Pogacar et de Seixas.

Emmanuel Macron impressionné par Tadej Pogacar A l’arrivée de cette 6ème étape du Tour de France, Emmanuel Macron a réagi au micro de France Télévisions. Le président de la République a alors confié dans un premier étape sur le spectacle offert par Tadej Pogacar : « J’étais heureux de retrouver des paysages familiers et les Pyrénées que j’aime tant. On sait aussi qu’il y aura des magnifiques étapes dans les Alpes. C’était sublime comme d’habitude, le public était là. On voit l’engouement populaire. Et puis on a eu une étape immense, le record a été battu pour le col du Tourmalet. On se disait en venant que c’est aujourd’hui que Pogacar doit attaquer s’il veut faire quelque chose et ça s’est passé comme ça devait se passer. La mécanique était implacable. Ils ont roulé à une vitesse folle et puis l’attaque où il a été impérial. La descente, il a pris tous les risques. J’étais derrière lui, c’était incroyable ».