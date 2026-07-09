Paul Seixas : Le message d’Emmanuel Macron à la télévision pour la suite du Tour de France

Ce jeudi, le Tour de France passait par les Pyrénées avec notamment l’ascension du Tourmalet au programme. Une étape de haute montage à laquelle Emmanuel Macron a assisté aux côtés de l’organisation. Alors que le président de la République a notamment été impressionné par le show proposé par Tadej Pogacar, il a également eu quelques mots sur Paul Seixas, qui s’est bien défendu.
Vainqueur en solitaire de la 6ème étape du Tour de France, Tadej Pogacar n’a pas hésité à partir en solitaire dans les pentes du Tourmalet. Arrivé avec 2min38 d’avance sur Jonas Vingegaard, le Slovène a retrouvé le maillot jaune qu’il avait lâché il y a peu. N’ayant pas pu suivre, Paul Seixas est lui arrivé 5ème de cette étape de la Grande Boucle à laquelle Emmanuel Macron a assisté. Le président de la République était présent aux côtés de l’organisation et il a apprécié ce qu’il a vu de Pogacar et de Seixas.
Emmanuel Macron impressionné par Tadej Pogacar
A l’arrivée de cette 6ème étape du Tour de France, Emmanuel Macron a réagi au micro de France Télévisions. Le président de la République a alors confié dans un premier étape sur le spectacle offert par Tadej Pogacar : « J’étais heureux de retrouver des paysages familiers et les Pyrénées que j’aime tant. On sait aussi qu’il y aura des magnifiques étapes dans les Alpes. C’était sublime comme d’habitude, le public était là. On voit l’engouement populaire. Et puis on a eu une étape immense, le record a été battu pour le col du Tourmalet. On se disait en venant que c’est aujourd’hui que Pogacar doit attaquer s’il veut faire quelque chose et ça s’est passé comme ça devait se passer. La mécanique était implacable. Ils ont roulé à une vitesse folle et puis l’attaque où il a été impérial. La descente, il a pris tous les risques. J’étais derrière lui, c’était incroyable ».
« Je souhaite à Paul Seixas de gagner une ou plusieurs étapes, de tenir ce bon classement et même d’aller plus haut »
Relancé ensuite sur Paul Seixas, Emmanuel Macron a souligné la combativité du coureur de 19 ans de la Décathlon CMA CGM, qu’il espère voir briller dans la suite du Tour de France : « Un oeil attentif sur Paul Seixas ? Bien sûr. On était derrière Paul un moment quand il était dans le 2ème groupe. On est passé pour le voir, je lui ai dis quelques mots là à l’arrivée. On a beaucoup d’espoirs. Je pense qu’il peut encore faire de grandes choses. Ce qu’ils ont fait là, de s’accrocher, c’est magnifique. Je n’ai pas le classement général, mais à mon avis, on a deux Français dans les 10 premiers. Les deux (Paul Seixas et Lenny Martinez) ont été extraordinaires parce que ça roulait très vite. Ils se sont accrochés, ils ont bien géré leur course. Je suis très content. Il y a encore beaucoup de journées, je souhaite à Paul Seixas de gagner une ou plusieurs étapes, de tenir ce bon classement et même d’aller plus haut. On est derrière lui et il est dans une belle équipe ».