Paul Seixas contre Tadej Pogacar : «Il m’a bluffé», une surprise est annoncée pour le Tour de France ?

Pierrick Levallet

Alors que le Tour de France 2026 vient à peine de débuter, tous les regards sont tournés vers Paul Seixas. Le coureur de 19 ans a tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège et entend encore ennuyé le cycliste slovène. Le Français pourrait d’ailleurs créer la surprise, puisqu’il n’est pas encore considéré comme le rival du quadruple vainqueur du Tour.

Paul Seixas est l’un des noms à suivre sur cette édition du Tour de France. Du haut de ses 19 ans, le coureur de Decathlon CMA CGM Team ne cesse d’impressionner son monde. Après avoir tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège, le Français pourrait encore causer quelques soucis au Slovène. Il pourrait même être amené à créer la surprise puisqu’il n’est pas celui qu’on attend pour concurrencer le quadruple vainqueur du Tour.

«On ne peut qu’espérer qu’il nous fasse vibrer» « Pogacar, c’est l’ultra-favori. Il vient d’écraser tout le monde au Tour de Suisse, il a dominé Paris-Nice, le Tour de Catalogne, l’Italie... Après, Vingegaard est son rival naturel : il l’a déjà battu deux fois, remporté deux Tours. Il revient bien après sa grosse chute, il sera là. Paul Seixas, c’est la pépite, le plus jeune depuis 1937 ! On ne peut qu’espérer qu’il nous fasse vibrer, c’est un pur talent, il est déjà dans le présent du cyclisme mondial » a ainsi expliqué Christian Prudhomme dans un entretien accordé à La Dépêche.