Tour de France - Paul Seixas s'est fait «très peur» : «J'ai failli prendre une voiture...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

6ème du classement général, Paul Seixas compte déjà 42 secondes de retard sur Jonas Vingegaard et 36 sur Tadej Pogacar. Ce dimanche, à l'occasion de la deuxième étape du Tour de France, le Français de 19 ans a concédé 3 secondes sur les favoris à la suite d'une cassure dans les derniers mètres. Mais voilà que ça aurait pu être pire pour Seixas, qui n'est pas passé loin d'une catastrophe.

Les débuts de Paul Seixas sur le Tour de France ne sont pas si calmes que cela. En effet, après deux étapes, le coureur de la Décathlon CMA CGM a déjà connu quelques galères. Ça a été le cas ce dimanche à l'occasion de la deuxième étape entre Tarragone et Barcelone. En effet, ayant connu une crevaison, Seixas a accusé plusieurs secondes de retard sur le peloton. Il a alors fallu remonter pour le Français de 19 ans et c'est lors de cette course-poursuite qu'il s'est faite une grosse frayeur en évitant de justesse une voiture de l'organisation qui s'était déportée subitement.

« J'ai vraiment eu très peur avec Aurélien, c'était vraiment très dangereux » L'accident aurait pu donc être très grave pour Paul Seixas, qui s'en est sorti avec une belle frayeur. A l'arrivée de la 2ème étape à Barcelone, le coureur de la Décathlon CMA CGM est revenu sur ce moment de frayeur, expliquant rapporté par RMC : « J'ai plutôt bien géré, je n'ai pas trop paniqué. Après, j'ai failli prendre une voiture qui n'a pas regardé dans son rétro. J'ai vraiment eu très peur avec Aurélien, c'était vraiment très dangereux. Quand il y a une route aussi peu large, les voitures ne devraient pas avoir le droit de se mettre à gauche mais bon, c'est comme ça, ça arrive et heureusement le conducteur nous a vus donc, tout va bien ».