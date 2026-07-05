Tour de France - Paul Seixas : La rencontre surprise qui a changé sa vie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme l'un des plus grands talents du cyclisme mondial, Paul Seixas, qui dispute actuellement son premier Tour de France, a fait une rencontre qui a changé sa vie il y a un peu plus de deux ans. En effet, son agent Joona Laukka raconte la façon dont ils ont commencé à travailler ensemble.

En très peu de temps, Paul Seixas est passé de grand espoir du cyclisme, à prétendant au podium du Tour de France. C'est avec ce statut qu'il aborde effectivement sa première Grande Boucle cette année. Il faut dire que le jeune français a démontré qu'il était capable de remporter des courses importantes comme le Tour du Pays Basque ou encore la Flèche Wallonne, mais qu'il était aussi en mesure de se battre avec Tadej Pogacar comme il l'a fait sur Liège-Bastogne-Liège.

L'agent de Paul Seixas raconte leur première rencontre Une progression importante qui n'aurait probablement pas été possible sans son agent Joona Laukka. Très connu dans le milieu, il est l'un des agents les plus influents du cyclisme et gère la carrière de plusieurs coureurs, notamment français, à l'image de Valentin Madouas, Kevin Vauquelin, Benoit Cosnefroy, ou encore Anthony Turgis.