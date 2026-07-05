Tour de France - Paul Seixas : La rencontre surprise qui a changé sa vie !

Présenté comme l'un des plus grands talents du cyclisme mondial, Paul Seixas, qui dispute actuellement son premier Tour de France, a fait une rencontre qui a changé sa vie il y a un peu plus de deux ans. En effet, son agent Joona Laukka raconte la façon dont ils ont commencé à travailler ensemble.
En très peu de temps, Paul Seixas est passé de grand espoir du cyclisme, à prétendant au podium du Tour de France. C'est avec ce statut qu'il aborde effectivement sa première Grande Boucle cette année. Il faut dire que le jeune français a démontré qu'il était capable de remporter des courses importantes comme le Tour du Pays Basque ou encore la Flèche Wallonne, mais qu'il était aussi en mesure de se battre avec Tadej Pogacar comme il l'a fait sur Liège-Bastogne-Liège.
L'agent de Paul Seixas raconte leur première rencontre
Une progression importante qui n'aurait probablement pas été possible sans son agent Joona Laukka. Très connu dans le milieu, il est l'un des agents les plus influents du cyclisme et gère la carrière de plusieurs coureurs, notamment français, à l'image de Valentin Madouas, Kevin Vauquelin, Benoit Cosnefroy, ou encore Anthony Turgis.
«Je ne le connaissais pas plus que ça»
Par conséquent, il peut paraître logique qu'il représente désormais les intérêts de Paul Seixas. Mais Joona Laukka révèle pourtant que rien ne laisser présager cette situation qui a été rendue possible par une rencontre surprise. « Je ne le connaissais pas plus que ça. Mon ancien associé et mentor, Michel Gros, qui est de la région lyonnaise, avait discuté avec les parents de Paul. Michel m’a conseillé de discuter avec eux. Et en effet, on a discuté un bon moment et on a décidé de travailler ensemble », raconte-t-il dans les colonnes du Midi-Libre. Un choix qu'il ne regrette évidemment pas puisque Joona Laukka se dit « impressionné par la capacité de Paul à gérer la pression, les résultats, les médias ». Et surtout, Paul Seixas pourrait prochainement signer un énorme contrat avec une nouvelle équipe. Les discussions se poursuivent et n'aboutiront pas avant la fin du Tour de France. Mais une chose est sûre, le téléphone de Joona Laukka risque de beaucoup sonner dans les prochaines semaines.