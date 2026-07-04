Cyclisme - Mercato : Paul Seixas, une date annoncée par son patron pour régler son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce samedi 4 juillet, Paul Seixas va prendre le départ de son premier Tour de France. Mais voilà qu’en parallèle, un autre sujet concernant le crack français de 19 ans fait énormément parler : son avenir. Aujourd’hui, Seixas porte les couleurs de la formation Décathlon CMA CGM, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027. Et alors que plusieurs équipes lui feraient déjà les yeux doux, le patron de Paul Seixas a annoncé la couleur sur ce sujet.

Paul Seixas va-t-il porter encore longtemps les couleurs de la Décathlon CMA CGM ? S’il a été expliqué qu’Emmanuel Macron se serait investi pour que le Français prolonge dans son équipe actuelle, d’autres formations seraient prêts à investir des sommes folles pour s’offrir les services du crack de 19 ans. Dernièrement, il avait ainsi été expliqué que Pinarello Q36.5 envisagerait d’offrir « le plus gros contrat de l’histoire » à Paul Seixas, également dans les petits papiers de UAE Emirates - XRG et Netcompany-Ineos.

Des discussions prévues « de mi-août jusqu'à mi-septembre » Quid alors de l’avenir de Paul Seixas ? La question a justement été posée à Dominique Serieys, directeur général de l’équipe Décathlon CMA CGM. Et voilà qu’il a ainsi expliqué à l’occasion de son passage au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC : « La situation concernant le futur de Paul est tout aussi apaisée parce que Paul a souhaité, pour des questions de tranquillité à l'inverse de ce qu'il se fait de façon plus majoritaire dans ce monde du cyclisme professionnel, que la discussion pour son futur se fasse à partir de mi-août jusqu'à mi-septembre. Vraiment, on a une relation apaisée, avec des recrutements, tout ce qui peut aller dans la construction et la continuité d'être le plus armé possible pour que Paul ait les éléments, la conviction et la confiance de continuer avec nous ».