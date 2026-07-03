Cyclisme - Tour de France : « Pogacar, je suis capable de le défier réellement », le mantra de Vingegaard

A l'occasion de la conférence de presse qu'il a tenue quelques heures avant le Grand Départ du Tour de France du côté de Barcelone, Jonas Vingegaard s'est de nouveau montré confiant sur sa capacité à évoluer à son meilleur niveau, voire mieux, et à bousculer Tadej Pogacar dans la conquête du maillot jaune...
Quelques semaines après son succès au Giro, qui lui a permis de cocher une case très importante dans sa saison, à savoir la victoire dans un Grand Tour, Jonas Vingegaard débarque sur le Tour de France avec le plein de confiance et le mental au max, comblé par la nouvelle approche qu'il a utilisée cette saison en vue de la Grande Boucle.
« Nous avons réalisé que répéter chaque année le même schéma n'était pas forcément très agréable »
Le leader du Team Visma-Lease A Bike a ainsi lancé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « J'ai passé une excellente année jusqu'à présent. J'ai pris plus de plaisir à courir cette année que l'an dernier. Nous avons tenté une nouvelle approche - c'était d'ailleurs prévu - car nous avions réalisé, après la saison précédente, que répéter chaque année le même schéma n'était pas forcément très agréable. Nous avons donc décidé de varier la préparation pour le Tour, et tout se passe très bien cette année. Je me sens aussi très bien mentalement ».
« Je me sens à la fois meilleur et plus fort »
Et quand bien même Pogacar est apparu plus fort que jamais au Tour de Suisse, Jonas Vingegaard n'en démord pas, il se sent en mesure de rivaliser avec le champion slovène durant les trois semaines de juillet : « Je me sens à la fois meilleur et plus fort. Je dirais même que je suis plus épanoui sur le plan mental. Bien sûr, je continue de penser que Tadej est probablement le meilleur coureur du peloton. Pour moi, avoir réussi à le lâcher est quelque chose d'incroyable ; c'est une performance dont je suis extrêmement fier. Cela me motive aussi à essayer de réitérer l'exploit, et ce dès cette année. Cela me donne également la certitude de faire partie des coureurs capables de le défier réellement ».