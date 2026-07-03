Cyclisme - Tour de France : « Pogacar, je suis capable de le défier réellement », le mantra de Vingegaard

Alexandre Higounet

A l'occasion de la conférence de presse qu'il a tenue quelques heures avant le Grand Départ du Tour de France du côté de Barcelone, Jonas Vingegaard s'est de nouveau montré confiant sur sa capacité à évoluer à son meilleur niveau, voire mieux, et à bousculer Tadej Pogacar dans la conquête du maillot jaune...

Quelques semaines après son succès au Giro, qui lui a permis de cocher une case très importante dans sa saison, à savoir la victoire dans un Grand Tour, Jonas Vingegaard débarque sur le Tour de France avec le plein de confiance et le mental au max, comblé par la nouvelle approche qu'il a utilisée cette saison en vue de la Grande Boucle.

« Nous avons réalisé que répéter chaque année le même schéma n'était pas forcément très agréable » Le leader du Team Visma-Lease A Bike a ainsi lancé, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « J'ai passé une excellente année jusqu'à présent. J'ai pris plus de plaisir à courir cette année que l'an dernier. Nous avons tenté une nouvelle approche - c'était d'ailleurs prévu - car nous avions réalisé, après la saison précédente, que répéter chaque année le même schéma n'était pas forcément très agréable. Nous avons donc décidé de varier la préparation pour le Tour, et tout se passe très bien cette année. Je me sens aussi très bien mentalement ».