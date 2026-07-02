Cyclisme - Tour de France : Pogacar trop fort ? Il croit en Vingegaard !

Alexandre Higounet

Depuis le niveau astronomique affiché par Tadej Pogacar au Tour de Suisse, qu'il a dominé outrageusement apparaissant plus fort qu'il ne l'a jamais été, ils sont nombreux à estimer qu'il n'y aura rien à faire sur le Tour de France pour empêcher le champion slovène de décrocher son cinquième maillot jaune à Paris, qu'il s'agisse de Paul Seixas ou de Jonas Vingegaard. L'ancien coureur Tyler Hamilton, lui, ne partage pas cet avis...

Depuis la démonstration de force totale de Tadej Pogacar sur le Tour de Suisse, où il a littéralement écrabouillé la concurrence, apparaissant plus fort qu'il ne l'a jamais été, ils sont nombreux à estimer, au sein du peloton ou parmi les suiveurs, qu'il n'existe aucune marge de manoeuvre pour barrer la route d'un cinquième Tour de France au champion slovène. Y compris pour Jonas Vingegaard ou encore Paul Seixas.

« Je ne pense pas que Vingegaard ait jamais été aussi fort qu'aujourd'hui » A l'occasion d'un entretien avec le média danois TV2 Sports, l'ancien coureur Tyler Hamilton a lui tenu un discours inverse, et semble croire à une véritable résistance de la part de Jonas Vingegaard après sa victoire au Giro, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « J'adore l'approche de Vingegaard. Elle semble fantastique. C'est exactement ce dont j'aurais eu besoin lorsque j'ai couru le Giro et le Tour en 2002. J'aurais aimé faire la même chose. Il n'a pas peur de lever le pied. Il a été très intelligent. C'est vraiment une bonne chose de laisser le corps se reposer après un Grand Tour comme le Giro. Cela me fait très plaisir. Je ne pense pas qu'il ait jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Il a fait très forte impression sur le Giro. Il a totalement dominé la course et remporté cinq étapes. Il semble aussi plus confiant que jamais. Il a un an de plus et donc plus d'expérience. Il est père de deux enfants. Il a l'air heureux de sa situation. Il semble avoir confiance en lui et croire en ses capacités ».