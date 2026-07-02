Cyclisme - Tour de France : Trop de pression ? Seixas répond !

Alexandre Higounet

Alors que Paul Seixas s'apprête à vivre son premier Tour de France, et son premier Grand Tour, avec déjà un statut de leader et de prétendant au maillot jaune, beaucoup estiment que la pression qu'il va subir, tellement le public français attend un successeur à Bernard Hinault, sera trop lourde pour un coureur aussi jeune. Le prodige tricolore a été interrogé sur le sujet...

Alors que dans deux jours Paul Seixas prendra le départ de son premier Tour de France, et même de son premier Grand Tour, avec un statut de leader mais aussi de prétendant au maillot jaune alors qu'il n'est âgé que de 19 ans, beaucoup estiment qu'il va subir une pression beaucoup trop forte compte tenu de l'attente énorme du public français, qui attend depuis très longtemps un successeur à Bernard Hinault, et que le danger est grand qu'il ne parvienne pas à la gérer sereinement.

« Cette pression, je me la mets suffisamment à moi-même, je ne prends pas celle des autres » A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe, Paul Seixas a été interrogé sur le sujet de cette pression et il y a répondu sans éluder : « Cette pression, plutôt positive, je me la mets suffisamment à moi-même. Je ne prends pas celle des autres. C'est la mienne. Je suis assez ambitieux souvent, j'ai mes idée à moi sur ce que je veux faire et comment je veux le faire, et c'est bien assez suffisant comme pression ».