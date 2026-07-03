Cyclisme - Transfert de Paul Seixas : On va assister à «quelque chose d'irrationnel» ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas porte aujourd'hui les couleurs de la formation Décathlon CMA CGM. Mais voilà que ça pourrait ne pas durer. Sous contrat jusqu'en 2027, le Français voit son avenir faire l'objet de nombreuses rumeurs. Partira ? Ne partira pas ? Le feuilleton Seixas pourrait visiblement partir dans tous les sens...

L'avenir de Paul Seixas est un sujet qui fait parler depuis moment maintenant. Alors que le Français se trouve chez Décathlon CMA CGM, où il est sous contrat jusqu'en 2027, on pourrait assister à un transfert prochainement. Partira ? Ne partira pas ? Alors qu'il avait été expliqué qu'Emmanuel Macron pousserait pour que Seixas reste au sein de son équipe actuelle, il a également été révélé que la formation Pinarello Q36.5 envisagerait de lui offrir « le plus gros contrat de l’histoire » selon le journaliste Daniel Benson.

« On pense tous que ça va être une très grande star » Agent de Julian Alaphilippe, Dries Smets a justement évoqué le feuilleton autour de l'avenir de Paul Seixas auprès d'Eurosport. C'est alors qu'il a confié sur le sujet : « C'est logique quelque part que tout le monde se pose déjà la question de ce qu'il va faire à partir de janvier 2028. Avec l'évolution des choses dans le vélo ces dernières années, ça ne m'étonne pas ». Un agent français a également dit à propos de Seixas : « Il y aura quelque chose d'irrationnel. On pense tous que ça va être une très grande star. Entre sa valeur et ce que sont prêts certaines équipes pour l'attirer, je pense qu'il y aura un delta assez important ».