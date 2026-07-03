Tour de France : La comparaison avec Lamine Yamal validée par Paul Seixas

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi 4 juillet, le peloton s'élancera de Barcelone pour le grand départ du Tour de France. Le début de 3 semaines de compétition durant lesquelles les regards seront notamment tournés vers Paul Seixas. A 19 ans, le Français va participer à sa première Grande Boucle et malgré cette inexpérience, Seixas ne manque pas d'ambitions. A la manière d'un Lamine Yamal, la star du FC Barcelone et de l'Espagne.

Nouveau crack du cyclisme français et mondial, Paul Seixas s'apprête à disputer son premier Tour de France. A 19 ans seulement, le coureur de la formation Décathlon CMA CGM a déjà montré qu'il pouvait tenir tête à Tadej Pogacar sur une course d'un jour. La question est maintenant de savoir s'il en aura la capacité sur les 3 semaines de la Grande Boucle. Seixas va donc découvrir la plus belle course du monde, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas d'ambitions, lui qui peut notamment prétendre à un podium et au maillot blanc de meilleur jeune.

Paul Seixas, le Lamine Yamal du vélo ? Ces ambitions de Paul Seixas ont justement donné lieu à une comparaison avec... Lamine Yamal. En effet, dans des propos rapportés par Le Figaro, le coureur français a été interrogé sur un parallèle avec la star du FC Barcelone. « Vous êtes un peu le Lamine Yamal du vélo. Lui joue pour gagner toutes les compétitions. Est-ce votre cas ? », lui a-t-on demandé. Ce à quoi Paul Seixas a répondu : « Bien sûr, on a toujours envie de gagner (sourire). Mais c'est le Tour de France, une nouvelle expérience. Il faut d'abord faire l'expérience d'un Tour de France avant de vouloir le gagner. Gagner une course comme celle-là, c'est une autre histoire. Je verrai bien comment cela se passe, comment je peux performer, à quel niveau et à quel endroit. Et ensuite nous verrons... ».