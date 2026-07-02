Cyclisme - Tour de France : La comparaison surprenante entre Vingegaard et Seixas !

Alexandre Higounet

Capitaine de route de l'équipe Décathlon CMA CGM pour le Tour de France, avec un profil lui permettant d'encadrer Paul Seixas sur tous les terrains, Tiesj Benoot a été au préalable coéquipier de Jonas Vingegaard pendant de longues années chez Visma-Lease A Bike. Il apparaît particulièrement bien placé pour évoquer les deux manières d'aborder le Tour de France. Et la comparaison qu'il a effectuée dessine une réalité que l'on n'aurait pas forcément suspectée..

Recruté l'hiver dernier par l'équipe Décahtlon CMA CGM pour occuper un rôle de leader sur les classiques, rôle qu'il n'a finalement pas pu ternir du fait d'une blessure, Tiesj Benoot est programmé sur le Tour de France pour occuper le rôle de capitaine de route autour de Paul Seixas, afin d'encadrer le jeune leader français sur tous les terrains.

Benoot a bien connu Vingegaard chez Visma-Lease A Bike Benoot connaît bien ce rôle puisqu'il a au préalable assisté Jonas Vingegaard pendant plusieurs années au sein de la Visma-Lease A BIke. Le champion belge est donc particulièrement bien placé pour mesurer les différences entre son ancien leader danois et Paul Seixas. Il l'a confié récemment à son compatriote Sander De Pestel, lui aussi chez Décathlon CMA CGM.