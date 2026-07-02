Cyclisme - Tour de France : La comparaison surprenante entre Vingegaard et Seixas !

Capitaine de route de l'équipe Décathlon CMA CGM pour le Tour de France, avec un profil lui permettant d'encadrer Paul Seixas sur tous les terrains, Tiesj Benoot a été au préalable coéquipier de Jonas Vingegaard pendant de longues années chez Visma-Lease A Bike. Il apparaît particulièrement bien placé pour évoquer les deux manières d'aborder le Tour de France. Et la comparaison qu'il a effectuée dessine une réalité que l'on n'aurait pas forcément suspectée..
Recruté l'hiver dernier par l'équipe Décahtlon CMA CGM pour occuper un rôle de leader sur les classiques, rôle qu'il n'a finalement pas pu ternir du fait d'une blessure, Tiesj Benoot est programmé sur le Tour de France pour occuper le rôle de capitaine de route autour de Paul Seixas, afin d'encadrer le jeune leader français sur tous les terrains.
Benoot a bien connu Vingegaard chez Visma-Lease A Bike
Benoot connaît bien ce rôle puisqu'il a au préalable assisté Jonas Vingegaard pendant plusieurs années au sein de la Visma-Lease A BIke. Le champion belge est donc particulièrement bien placé pour mesurer les différences entre son ancien leader danois et Paul Seixas. Il l'a confié récemment à son compatriote Sander De Pestel, lui aussi chez Décathlon CMA CGM.
« Tiesj Benoot m'a dit qu'il n'avait jamais vu Vingegaard s'entraîner aussi intensément que Paul Seixas »
A l'occasion du podcast Radio Stelvio, De Pestel a ainsi rapporté une confidence de Benoot au sujet de son ancien leader et de son nouveau, lançant quasiment une comparaison dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Je pense que Paul Seixas s'est entraîné très, très dur en amont du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Tiesj Benoot m'a dit qu'il n'avait jamais vu Vingegaard s'entraîner aussi intensément que Paul Seixas. J'espère que ce n'était pas excessif. L'avenir nous le dira ». Quant on connaît le sérieux du Danois dans sa préparation, un tel témoignage tend à confirmer les qualités mentales exceptionnelles du champion français, capable de pousser les compteurs à fond à l'entraînement, même si c'est toujours à l'aune de plusieurs saisons cyclistes professionnelles que l'on peut définitivement juger de la solidité du champion. En attendant, il est confirmé que Paul Seixas coche toutes les cases.