Cyclisme - Tour de France : Il livre sa recette à Vingegaard pour battre Pogacar !

Alexandre Higounet

Ancien coureur américain vainqueur de la Vuelta en 2013, Chris Horner reste un observateur précis du cyclisme mondial. Et à la veille du Grand Départ du Tour de France, il livre ce que Jonas Vingegaard et l'équipe Visma-Lease A Bike devront faire pour battre Tadej Pogacar, les exhortant au passage à ne pas renouveler les mêmes erreurs que l'an dernier...

Vainqueur de la Vuelta en 2013, Chris Horner coureur américain qui fit un temps partie de la garde rapprochée de Lance Armstrong, a gardé un oeil très attentif sur le cyclisme mondial. A quelques heures du Grand Départ du Tour de France, qui se tient du côté de Barcelone, il a livré sa vision sur ce que devraient faire Jonas Vingegaard et son équipe Visma-Lease A Bike pour avoir une chance de battre Tadej Pogacar.

« La chose la plus importante pour Jonas Vingegaard est de pousser Tadej Pogačar à rouler en tête » Et pour Horner, la première chose à faire serait de ne pas renouveler les erreurs de 2025, à savoir fatiguer son équipe à rouler en tête pour au final surtout éliminer les autres adversaires de Pogacar, alors qu'ils pourraient lui être bien utiles pour harceler le Slovène. Sur sa chaîne Youtube Beyond The Coverage, Horner a ainsi expliqué, dans des propos relayés par cyclinguptodate.com : « La chose la plus importante pour Jonas Vingegaard est de pousser Tadej Pogačar à rouler en tête. Souvenez-vous de l'ascension de Joux Plane : c'est Tadej Pogačar qui a attaqué, et Jonas Vingegaard a réussi à le rattraper ». Si aujourd'hui, il n'est pas certain que le Danois puisse revenir sur le Slovène lorsqu'il attaque, l'idée pour Horner est surtout que les Visma laissent un maximum d'adversaires de Pogacar en vie pour qu'ils forcent les UAE à rouler et à s'épuiser, y compris le champion du monde lui-même selon les configurations.