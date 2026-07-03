Cyclisme - Tour de France : Vingegaard, Seixas, Evenepoel, etc, et s'ils prenaient Pogacar à son propre jeu ?

Alexandre Higounet

Alors que le Grand Départ va se tenir dans moins de 24 heures du côté de Barcelone, l'intox commence à battre son plein entre les différents leaders sur les tactiques à suivre. Tadej Pogacar a lancé une mine dont il a le secret en laissant entendre qu'Isaac Del Toro, son premier lieutenant, pouvait lui aussi remporter cette édition du Tour de France, et que cette option pouvait être sur la table en fonction des circonstances. Une opération visant à semer le doute chez ses adversaires, qui pourraient cependant le prendre à son propre jeu...

Alors que le Grand Départ du Tour de France se tient dans moins de 24 heures, les intox commencent déjà à poindre à l'horizon tactique des différentes équipes. Et au coeur de ce jeu multifacettes, on trouve toujours Tadej Pogacar et l'équipe UAE Team Emirates, qui savent à merveille utiliser cette pratique, comme l'an dernier lorsqu'ils ont laissé filtrer en troisième semaine que Pogacar était plus sombre car il s'ennuyait faute d'adversité là où il était en fait en grande souffrance du fait de douleurs au genou.

Pogacar veut jeter le doute avec Isaac Del Toro... Cette saison, Tadej Pogacar n'a pas manqué d'ouvrir le bal lors de sa conférence de presse, mettant en avant systématiquement son premier lieutenant Isaac Del Toro comme un vainqueur potentiel. Le Slovène a ainsi lancé, lorsqu'il a été interrogé sur sa rivalité avec Jonas Vingegaard, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Je crois qu'il y a pas mal de coureurs ici capables de viser la victoire. Comme celui qui est à mes côtés (à savoir son lieutenant au sein de l'équipe UAE Team Emirates, Isaac Del Toro). Mais la rivalité entre Jonas et moi ces dernières années a été spectaculaire, je dirais. Je pense - et j'espère - qu'elle va se poursuivre encore quelques années. Nous verrons bien. Je crois que nous nous poussons mutuellement vers de nouveaux sommets chaque année. Nous verrons donc jusqu'où nous irons cette fois-ci. Qu'est-ce que je peux souhaiter à Isaac pour les semaines à venir ? Qu'il gagne le Tour de France. Isaac est un membre très important de cette équipe. Nous visons la victoire sur le Tour de France et nous allons tout faire pour y parvenir. Ce ne sera pas une course facile, mais nous disposons de nombreuses options tactiques. Je pense que nous avons eu une excellente équipe tout au long de ces années. Je ne dirais jamais que nous avons eu une mauvaise équipe. Cette année, je pense que le niveau est sensiblement le même que l'an dernier ».