Tour de France : Paul Seixas annonce déjà une première «bagarre» avec Tadej Pogacar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est fait, Paul Seixas a connu ses premiers tours de roue sur le Tour de France. Le prodige français s'est élancé samedi dans un contre-la-montre par équipe qui lui a permis de limiter la casse dans un exercice qui lest loin d'être sa spécialité. Mais désormais, il s'attend à une belle bataille face aux cadors dès ce dimanche.

C'est parti pour le Tour de France ! L'édition 2026 a débuté par un contre-la-montre par équipe remporté par Visma-Lease a bike grâce à un joli numéro de Jonas Vingegaard qui s'offre le premier Maillot Jaune de la Grande Boucle devant Filippo Ganna et Tadej Pogacar. De son côté, Paul Seixas, très attendu pour son premier Tour de France, a limité la casse dans un exercice qui lui convenait peu. Le Français point à la 10e place du classement général à 39 secondes de Vingegaard, mais il a déjà hâte d'en découdre avec les cadors sur des routes qui conviennent mieux à ses qualités.

Seixas annonce la couleur pour la suite du Tour de France « C'est super mais c'était un chrono, un exercice où on est vraiment dans notre bulle. Les émotions, c'est particulier dans un chrono par équipes, on est juste concentrés. C'était important de voir les écarts mais je crois qu'on a bien limité la casse aujourd'hui. Je suis content du résultat », confie-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant de poursuivre en se tournant donc vers la prochaine étape.