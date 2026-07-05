Tour de France : Paul Seixas annonce déjà une première «bagarre» avec Tadej Pogacar !

C'est fait, Paul Seixas a connu ses premiers tours de roue sur le Tour de France. Le prodige français s'est élancé samedi dans un contre-la-montre par équipe qui lui a permis de limiter la casse dans un exercice qui lest loin d'être sa spécialité. Mais désormais, il s'attend à une belle bataille face aux cadors dès ce dimanche.
C'est parti pour le Tour de France ! L'édition 2026 a débuté par un contre-la-montre par équipe remporté par Visma-Lease a bike grâce à un joli numéro de Jonas Vingegaard qui s'offre le premier Maillot Jaune de la Grande Boucle devant Filippo Ganna et Tadej Pogacar. De son côté, Paul Seixas, très attendu pour son premier Tour de France, a limité la casse dans un exercice qui lui convenait peu. Le Français point à la 10e place du classement général à 39 secondes de Vingegaard, mais il a déjà hâte d'en découdre avec les cadors sur des routes qui conviennent mieux à ses qualités.
Seixas annonce la couleur pour la suite du Tour de France
« C'est super mais c'était un chrono, un exercice où on est vraiment dans notre bulle. Les émotions, c'est particulier dans un chrono par équipes, on est juste concentrés. C'était important de voir les écarts mais je crois qu'on a bien limité la casse aujourd'hui. Je suis content du résultat », confie-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant de poursuivre en se tournant donc vers la prochaine étape.
«Tout le monde est au top de sa forme, j'espère voir une belle bagarre»
« C'est davantage demain (dimanche), sur la première étape en ligne, qu'on va avoir des émotions. Ce sera une belle étape, je vais essayer de voir comment je me sens, comment ça tourne, voir une nouvelle fois le public même s'il y en avait déjà beaucoup aujourd'hui. J'ai hâte que ça démarre dans la montagne. Tout le monde est au top de sa forme, j'espère voir une belle bagarre. Je me sens bien, bien frais comme il faut », ajoute Paul Seixas, qui pourrait déjà être servi ce dimanche avec une étape au profil accidenté entre Tarragone et Barcelone et qui pourrait donc déjà voir une première explication directe entre les favoris du classement général.