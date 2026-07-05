Tour de France 2026 : La nouvelle galère de Paul Seixas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération dans le cyclisme, Paul Seixas a pris le départ du Tour de France samedi à seulement 19 ans. Après le contre-la-montre par équipes pour démarrer, le grand espoir français a terminé la 2ème étape à la 9ème place, à 3 secondes du vainqueur de l'étape Isaac Del Toro. Il fait le bilan de cette journée qui a été mouvementée...

Pour cette première explication entre les favoris du Tour de France 2026, Paul Seixas a lâché quelques secondes sur Tadej Pogacar ou encore Jonas Vingegaard pour terminer à 3 secondes du coéquipier du Slovène. Ce n'est pas grand-chose pour le coureur français qui a connu des galères lors de la première étape en ligne de sa carrière sur la Grande Boucle. Il figure toutefois à 42 secondes au classement général de Vingegaard, à la 6ème place.

Paul Seixas satisfait après sa 9ème place Auteur d'un début de Tour de France plutôt satisfaisant avec son équipe Decathlon CMA CGM, Paul Seixas a connu une crevaison qui lui a fait perdre un peu d'énergie pour ce final aux côtés des autres favoris. « Ma 9ème place ? Honnêtement, c'est très bien au vu des circonstances. On avait des problèmes d'oreillettes, pas grand-chose, mais ça a été compliqué après ma crevaison. J'ai changé deux fois de vélo et mis beaucoup de cartouches là-dedans, il a fallu que je rentre dans la bosse après... L'équipe a fait un très bon boulot et j'ai réussi à me trouver dans les premières positions, même si j'y ai aussi laissé des cartouches » a-t-il confié après l'arrivée à Barcelone d'après des propos rapportés par L'Equipe.