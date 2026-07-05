Tour de France - Paul Seixas : Son agent confirme une information importante sur son avenir !

Alors qu'il vient d'entamer son premier Tour de France, Paul Seixas ne sait toujours pas exactement de quoi son avenir sera fait. Néanmoins, son agent, Joona Laukka, confirme que contrairement à ce qu'il se fait habituellement dans le cyclisme, tout se réglera après la Grande Boucle.
Considéré comme l'un des plus grands talents du cyclisme mondial, Paul Seixas vient d'entamer son premier Tour de France. Par conséquent, le prodige tricolore a remis sa décision à plus tard concernant son avenir alors de de nombreuses équipes souhaitent le recruter. C'est le cas de Pinarello Q36.5 qui envisagerait d’offrir « le plus gros contrat de l’histoire » à Paul Seixas également convoité par UAE Emirates - XRG et Netcompany-Ineos.
Paul Seixas attend l'après-Tour pour décider de son avenir
Mais ce dernières heures, Dominique Serieys, directeur général de l’équipe Décathlon CMA CGM, confiait que la décision était remise à la fin de l'été : « La situation concernant le futur de Paul est tout aussi apaisée parce que Paul a souhaité, pour des questions de tranquillité à l'inverse de ce qu'il se fait de façon plus majoritaire dans ce monde du cyclisme professionnel, que la discussion pour son futur se fasse à partir de mi-août jusqu'à mi-septembre. Vraiment, on a une relation apaisée, avec des recrutements, tout ce qui peut aller dans la construction et la continuité d'être le plus armé possible pour que Paul ait les éléments, la conviction et la confiance de continuer avec nous ».
«Sur la Grande Boucle, les mecs savent à peu près où ils vont l’année prochaine»
Dans les colonnes du Midi-Libre, son agent Joona Laukka confirme d'ailleurs que le cas Paul Seixas va à l'encontre de ce qui se fait habituellement : « Dans le cyclisme moderne, on signe 60% des contrats en avril-mai. Il y a encore quelques années, c’était plutôt juin etjuillet, le Tour permettait de négocier des grands contrats. Maintenant, ça se signe de plus en plus tôt. Sur la Grande Boucle, les mecs savent à peu près où ils vont l’année prochaine ». Il y a quelques semaines, il confirmait d'ailleurs que le prodige français se montrerait patient quant au choix de sa future équipe : « Toutes les équipes sont intéressées, je dirais, mais c’est normal. Quelle équipe pourrait dire non à Paul? Les équipes connaissent la situation et Paul a du temps pour décider. […] Il y a beaucoup d’équipes avec beaucoup d’options, certaines meilleures que d’autres. C’est pourquoi il a besoin de temps pour décider. Il ne sait pas encore ». L'avenir de Paul Seixas devrait encore nous tenir en haleine quelques temps.