Tour de France - Paul Seixas : Son agent confirme une information importante sur son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il vient d'entamer son premier Tour de France, Paul Seixas ne sait toujours pas exactement de quoi son avenir sera fait. Néanmoins, son agent, Joona Laukka, confirme que contrairement à ce qu'il se fait habituellement dans le cyclisme, tout se réglera après la Grande Boucle.

Considéré comme l'un des plus grands talents du cyclisme mondial, Paul Seixas vient d'entamer son premier Tour de France. Par conséquent, le prodige tricolore a remis sa décision à plus tard concernant son avenir alors de de nombreuses équipes souhaitent le recruter. C'est le cas de Pinarello Q36.5 qui envisagerait d’offrir « le plus gros contrat de l’histoire » à Paul Seixas également convoité par UAE Emirates - XRG et Netcompany-Ineos.

Paul Seixas attend l'après-Tour pour décider de son avenir Mais ce dernières heures, Dominique Serieys, directeur général de l’équipe Décathlon CMA CGM, confiait que la décision était remise à la fin de l'été : « La situation concernant le futur de Paul est tout aussi apaisée parce que Paul a souhaité, pour des questions de tranquillité à l'inverse de ce qu'il se fait de façon plus majoritaire dans ce monde du cyclisme professionnel, que la discussion pour son futur se fasse à partir de mi-août jusqu'à mi-septembre. Vraiment, on a une relation apaisée, avec des recrutements, tout ce qui peut aller dans la construction et la continuité d'être le plus armé possible pour que Paul ait les éléments, la conviction et la confiance de continuer avec nous ».