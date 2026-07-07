Cyclisme - Tour de France : « Seixas, c'est une vraie menace », l'avertissement du clan Pogacar

Alexandre Higounet

Alors qu'il semble monter en puissance au fil des étapes et qu'il apparaît plus que jamais dans les clous face avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, tout cela en parvenant à se faire discret et à s'éloigner un peu de la pression médiatique, Paul Seixas reste bel et bien surveillé de près par l'équipe UAE Team Emirates, comme l'a confirmé un membre de la garde rapprochée de Tadej Pogacar.

Alors que le Tour de France est désormais bien lancé, Paul Seixas apparaît monter en pression au fil des jours, à l'image de l'impression de force qu'il a dégagée dans le final très difficile de la troisième étape arrivant aux Angles. Après l'arrivée, dans l'entourage du jeune prodige tricolore, on confirmait que les jambes tournaient très bien, à l'image du capitaine de route Tiesj Benoot, qui lançait dans L'Equipe : « J'étais là avec Paul pour le retenir un peu jusqu'à ce que l'action se lance vraiment. Nous sommes restés calmes dans le final. C'est une bonne chose qu'il garde la tête froide, il a 19 ans, alors finir 4ème, c'est super. Nous sommes contents de lui ».

« Paul, il est bien, ça se sent » Même son de cloche chez un autre coéquipier, Valentin Paret-Peintre : « Il fait une super montée finale, sur un effort très puncheur. Je pense qu'il avait de très bonnes sensations. C'était une étape importante. Il est bien, ça se sent; Dimanche, ce n'était pas très représentatif, je pense qu'il aurait pu faire mieux ».