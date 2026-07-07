Paul Seixas : Son transfert préparé en secret depuis un an ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas fait aujourd'hui parler son talent sous la tunique de la Décathlon CMA CGM. Mais voilà que son avenir fait l'objet de nombreuses rumeurs. Alors que le Français est sous contrat jusqu'en 2027, différentes formations s'arracheraient la signature de Seixas. L'une d'entre elles agirait notamment en coulisses depuis près d'un an maintenant.

Alors que Paul Seixas dispute actuellement son premier Tour de France, voilà que le crack de 19 ans doit également faire avec les rumeurs concernant son avenir. Actuellement sous contrat jusqu'en 2027 avec Décathlon CMA CGM, le Français serait au coeur d'une bataille entre différentes équipes, dont certaines prêtes à faire des folies financières, pour le recruter. Pinarello Q36.5 voudrait notamment offrir 13M€ à Paul Seixas pour en faire le coureur le mieux payé du monde, tandis que UAE Team Emirates ou encore Netcompany Ineos seraient également intéressés.

Seixas successeur de Vingegaard ? Mais voilà qu'une autre formation serait également dans le coup pour s'offrir Paul Seixas. Celle-ci agirait ainsi dans le plus grand secret en coulisses depuis près d'un an maintenant et il s'agirait de la Visma Lease a Bike. Selon les informations de Wielerflits, la formation néerlandaise discuterait avec le coureur de la Décathlon CMA CGM depuis près d'un an maintenant. Les contacts sont toujours en cours et on aurait clairement fait part de la volonté de recruter Seixas, qui se serait vu proposer d'apprendre aux côtés de Jonas Vingegaard avant de devenir le leader de l'équipe.