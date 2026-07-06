Paul Seixas et Emmanuel Macron : La fake news est confirmée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'avenir de Paul Seixas a fait l'objet de très nombreuses rumeurs au cours des dernières semaines. Alors que le Français est sous contrat jusqu'en 2027 avec Décathlon CMA CGM, il avait été expliqué qu'Emmanuel Macron aurait appelé le crack de 19 ans pour l'inciter à rester avec la formation parisienne. Mais voilà que la vérité concernant le président de la République serait bien différente.

A 19 ans, Paul Seixas défend aujourd'hui les couleurs de la Décathlon CMA CGM. Sous contrat jusqu'en 2027 avec sa formation actuelle, le Français va devoir prochainement prendre une décision pour son avenir. Compte tenu de son talent, Seixas se verrait proposer des sommes complètement folles pour rejoindre d'autres équipes. Mais voilà que pour conserver son joyau, Décathlon CMA CGM pourrait bien matcher ces offres. Tout en comptant sur Emmanuel Macron ? Une rumeur annonçait en effet que le président de la République se serait personnellement investi pour convaincre celui qui dispute son premier Tour de France de prolonger avec son équipe actuelle.

Seixas contacté par Macron ? C'est faux Au cours des dernières semaines, les informations se sont donc multipliées à propos de l'avenir de Paul Seixas. Et il y a donc eu celle de l'implication d'Emmanuel Macron pour la prolongation du Français de 19 ans chez Décathlon CMA CGM. Mais voilà que cela serait une fake news selon Le Parisien. En effet, à en croire le quotidien, le président de la République n'aurait à l'heure actuelle jamais parlé avec Paul Seixas.