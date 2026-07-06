Paul Seixas va toucher le jackpot : Son salaire va bientôt être multiplié par 10 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l'avenir de Paul Seixas fait l'objet de nombreuses discussions et rumeurs. Aujourd'hui, le Français évolue chez Décathlon CMA CGM, mais voilà que ça pourrait ne plus être le cas prochainement. Compte tenu de son talent, Seixas voit des formations être prêtes à investir gros sur lui, ce qui pourrait lui permettre de toucher un véritable jackpot.

Paul Seixas dispute actuellement son premier Tour de France avec Décathlon CMA CGM. Mais voilà que d'ici peu, ça pourrait changer. En effet, alors que le Français est sous contrat jusqu'en 2027, la question de son avenir se pose actuellement. Bien évidemment, la formation tricolore va tout faire pour tenter de conserver son joyau, mais voilà qu'à côté de cela, d'autres équipes seraient prêts à offrir un véritable pactole à Paul Seixas pour le convaincre de venir.

Un contrat XXL attend Paul Seixas Comme l'explique Le Parisien, Paul Seixas toucherait aujourd'hui moins d'un million d'euros, primes et droits à l'image compris. Des revenus qui pourraient bien prochainement exploser. En effet, selon le quotidien régional, ils pourraient notamment être multipliés par 10 grâce à son prochain contrat. Récemment, il était expliqué que la formation Pinarello-Q36.5 voulait offrir 13M€ par an à Paul Seixas pour en faire le coureur le mieux payé du peloton. En parallèle, UAE et Netcompany Ineos pourraient également mettre gros sur la table. Mais le coureur de 19 ans pourrait aussi toucher le pactole en restant chez Décathlon CMA CGM qui pourrait s'aligner sur les offres reçues par Paul Seixas.