Cyclisme - Tour de France : Seixas suit la bonne stratégie...

Alexandre Higounet

Alors que la question de sa participation au Tour de France dès cette année a été l'objet de nombreux débats, alors qu'il n'est âgé que de 19 ans et n'a jamais disputé de Grand Tour, Paul Seixas et l'équipe Décathlon CMA CGM semblent avoir adopté une stratégie qui colle parfaitement à la situation actuelle du jeune prodige tricolore. Explication.

Avant le départ du Tour de France, ils étaient nombreux à estimer que c'était une erreur d'aligner Paul Seixas si vite en tant que leader sur le Tour de France, qu'il était trop tôt pour un coureur de 19 ans, n'ayant jamais disputé de Grand Tour de surcroit, que cela pouvait s'avérer contre-productif dans son développement et qu'il pouvait se faire dévorer par la pression terrible qu'il allait subir pendant trois semaines, tant le public français attend un successeur à Bernard Hinault depuis si longtemps.

Une mise en retrait aussi bienvenue qu'intelligente S'il est encore trop tôt pour affirmer que la participation de Seixas dès cette année était une bonne chose (ou pas), il est en revanche d'ores et déjà permis de dire que la stratégie mise en place par l'équipe Décathlon CMA CGM sur la course est assurément la bonne. Après avoir adopté un discours très prudent avant le Grand Départ, la formation tricolore se met en effet pour l'instant en retrait des grands combats et des grands leaders, ne s'occupant absolument pas de la gestion de la course.