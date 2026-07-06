Cyclisme - Tour de France : Seixas-Del Toro ? Lance Armstrong a fait son choix !

Alexandre Higounet

Présentés comme étant destinés à dominer le cyclisme mondial dans quelques années, Paul Seixas et Isaac Del Toro font partie des prétendants régulièrement cités pour le podium du Tour de France cette année voire même comme des candidats de deuxième rideau au maillot jaune. Revenant sur l'arrivée de la deuxième étape à Barcelone, Lance Armstrong a clairement fait son choix...

Adversaires pour la victoire finale lors du Tour Auvergne Rhône-Alpes, Paul Seixas et Isaac Del Toro, à qui l'on prédit un duel pour la domination du cyclisme mondial dans quelques années, n'ont pas réellement pu s'affronter, la chute de Seixas dans les Alpes mettant un terme prématuré au combat. Les deux jeunes leaders n'ont réellement pu s'étalonner que lors de la montée de Crest-Voland, et ils sont restés ensemble, Seixas sortant tout le monde de sa roue sauf le Mexicain de chez UAE.

Seixas-Del Toro, futur duel au sommet du cyclisme mondial A l'occasion du Tour de France qui vient de débuter, les deux figurent logiquement parmi les candidats au podium, voire au maillot jaune, Del Toro ayant été cité parmi les vainqueurs potentiels par son propre leader Tadej Pogacar... Et dans ce match à distance pour incarner l'avenir, Lance Armstrong a fait son choix.