Cyclisme - Tour de France : Un cadeau de Pogacar à Del Toro ? Pas seulement...

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar a donc laissé la victoire à son premier lieutenant Isaac Del Toro lors de l'arrivée de la deuxième étape, qui s'est tenue en montée et après un final très exigeant. S'il s'agit bien sûr en premier lieu d'un acte de générosité du leader envers celui qui se sacrifiera pour lui par la suite, il existe une deuxième lecture possible, pas moins pertinente...

Alors que l'on s'attendait à une grosse attaque de Tadej Pogacar dans la dernière ascension de la rude ascension de Montjuich, hier dans le final de la deuxième étape autour de Barcelone, le champion du monde slovène est resté étonnamment calme, laissant même d'autres équipes prendre le manche du groupe d'une trentaine de survivants encore en course pour la victoire. Etait-il moins bien qu'on le croyait ? Absolument pas. Pogacar avait en fait pris la décision, après en avoir parlé avec lui, d'essayer de faire gagner son premier lieutenant Isaac Del Toro au sommet de la montée finale.

« Dans les derniers mètres, Tadej a décidé, on ne leur a pas beaucoup parlé, ils ont vu entre eux » A l'arrivée, tout en contrôle derrière son jeune équipier mexicain, Pogacar est parvenu à ses fins, Del Toro levant les bras juste devant lui. Pour le leader de l'équipe UAE Team Emirates, il s'agissait bien sûr, et avant tout, de mettre en lumière son lieutenant, qui sera amené à se sacrifier pour lui durant les trois semaines du Tour, et de mettre en avant le collectif comme il l'a toujours fait. Andre Hauptman, chez directeur sportif UAE, ne l'a pas caché à l'arrivée dans les colonnes de L'Equipe : « Dans les derniers mètres, Tadej a décidé, on ne leur a pas beaucoup parlé, ils ont vu entre eux. C'est la victoire d'une équipe d'amis. Entre nos coureurs, il y a beaucoup de respect. Quand vous les voyez au bus, lors des dîners, c'est chouette de les voir évoluer comme un grand groupe ».