Cyclisme - Tour de France : Visma-Lease A Bike avance ses pions sur Seixas...

Alexandre Higounet

Alors qu'il découvre le Tour de France avec l'ambition de se mêler à la lutte avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, ce qu'il est parvenu à faire jusqu'à maintenant, Paul Seixas est l'objet, selon les médias hollandais, d'une cour assidue de la part de la formation Visma-Lease A Bike, sachant que le contrat du prodige français avec Décathlon CMA CGM prend pour l'instant fin au terme de l'année 2027...

A la faveur de son exceptionnel début de saison, du jamais vu pour un coureur seulement âgé de 19 ans, Paul Seixas suscite logiquement la convoitise de toutes les grandes formations du World Tour, alors que son contrat avec Décathlon CMA CGM prend fin au terme de l'année 2027. Et parmi ces grandes équipes, l'une d'elles se montrerait particulièrement pressante selon Wielerflits, il s'agit de Visma-Lease A Bike.

Le boss de Visma-Lease A Bike a déjà parlé avec Seixas Alors que Paul Seixas poursuit sa découverte du Tour de France, toujours dans les clous de la lutte pour le maillot jaune après plusieurs étapes piégeuses, le média hollandais annonce en effet ces dernières heures qu'après avoir initié un contact dès l'an dernier, Richard Plugge, le patron de l'équipe Visma-Lease A Bike, se serait entretenu avec le coureur lors d'un stage de préparation à Tignes. Selon Wielerflits, la formation hollandaise aurait proposé à Seixas d'évoluer dans un premier temps aux côtés de Vingegaard pour apprendre, avant de prendre le relais comme leader unique l'année suivante, à l'image de ce que l'équipe avait fait à l'époque avec Roglic et Vingegaard.