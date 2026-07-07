Tour de France 2026 : Battu par Tadej Pogacar, Paul Seixas fait une grande annonce

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi, Tadej Pogacar (UAE Emirates) s’est imposé à l’occasion de cette troisième étape du Tour de France. Si le Slovène a récupéré le maillot jaune à l’issue de cette étape, le Français Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a affiché un beau niveau de confiance en terminant quant à lui quatrième.

Une hiérarchie semble déjà s’être dessinée sur ce début de Tour de France 2026. Vainqueur ce lundi aux Angles après avoir dominé son grand rival Jonas Vingegaard dans la montée finale, Tadej Pogacar a confirmé qu’il était bien présent sur ce début de Tour. Le champion slovène, ayant gratté deux secondes à l’arrivée sur le Danois, en a profité pour récupérer le maillot jaune dès le troisième jour. Côté français, la belle prestation de Paul Seixas, quatrième à deux secondes du vainqueur du jour, est à signaler.

« Dans la montée j’étais plutôt bien, il m’en a manqué un peu pour accrocher les meilleurs, 4e c’est déjà bien » « C’est sûr que c’était mieux qu’hier, je n’ai pas eu de problème aujourd’hui, l’équipe a fait un très gros boulot pour me placer, pour me mettre dans les meilleures conditions. Dans la montée j’étais plutôt bien, il m’en a manqué un peu pour accrocher les meilleurs, 4e c’est déjà bien. Je suis content, c’est un bel effort pour commencer le Tour. Je me sens bien, je suis content de la journée », a ainsi réagi Paul Seixas après la course dans des propos relayés par RMC Sport.