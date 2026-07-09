«Beaucoup de choses sont fausses» : Paul Seixas lâche une information sur son avenir en plein Tour de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que focalisé sur le Tour de France, Paul Seixas sait évidemment que son avenir est largement commenté. Cependant, le prodige français a tenu à mettre les choses au clair assurant que pour le moment, ce n'était pas sa priorité, d'autant plus que son contrat avec Décathlon CMA-CGM court jusqu'en 2027.

Il est l'un des coureurs les plus convoités du peloton. Présenté comme le prodige du cyclisme du haut de ses 19 ans, Paul Seixas dispute actuellement son premier Tour de France, et cela n'empêche pas les discussions autour de son futur. De nombreuses informations circulent, entre « le plus gros contrat de l’histoire » que lui proposerait l’équipe Pinarello Q36.5 ou encore les discussions avec la Visma Lease a Bike pour devenir le successeur de Jonas Vingegaard, ça part dans tous les sens. Par conséquent, Paul Seixas a lui-même fait le point sur sa situation après la cinquième étape du Tour de France mercredi remportée par son coéquipier Olav Kooij.

Paul Seixas évoque son avenir « Je n’ai pas les réseaux sociaux donc je ne vois pas beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont fausses. Il y a beaucoup d’infos, lorsque je les ai vues, j’ai fait: "Ah bon?" Avec tout ce qu’il se passe, il y a forcément une effervescence, je ne peux pas le nier. Mais les contrats mirobolants… Pour l’instant je reste concentré sur le vélo. J’ai encore une belle année à faire avec l’équipe pour réfléchir à ce que je vais faire de mon avenir. Et on voit que dans l’équipe je suis bien encadré », a-t-il confié au micro de France Télévisions.