Tour de France - Paul Seixas impressionne : «Pogacar n’a jamais fait ça à son âge»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas dispute actuellement son premier Tour de France et ce jeudi, il avait rendez-vous avec sa première étape de haute montagne et notamment l’ascension du Tourmalet. Si le coureur de la Décathlon CMA CGM n’a pas pu suivre Tadej Pogacar, il a tout de même fait forte impression. De quoi même faire dire à Laurent Jalabert que le Slovène n’était clairement pas à ce niveau au même âge.

Ce jeudi, le peloton du Tour de France avait rendez-vous dans les Pyrénées avec notamment l’ascension d’un des cols les plus mythiques : le Tourmalet. Et c’est dans les pentes de celui-ci que Tadej Pogacar s’est envolé, personne n’a réussi à suivre le Slovène qui s’est alors imposé avec 2m38 d’avance sur Jonas Vingegaard. Paul Seixas a lui fini un peu plus loin, à 2min57, du nouveau maillot jaune de la Grande Boucle. Mais voilà que pour sa première fois sur le Tour, le Français de 19 ans continue de faire forte impression et ce qu’il a montré ce jeudi à l’occasion de la 6ème étape et lors de la montée du Tourmalet n’a fait que confirmer les grandes promesses pour son avenir.

« Ce que fait Seixas, c’est la même chose, c’est du même acabit » Paul Seixas est aujourd’hui encore loin du niveau de Tadej Pogacar, mais voilà qu’à l’avenir, le Français pourrait être tout aussi dominant que le Slovène. Faisant la comparaison entre les deux coureurs, Laurent Jalabert a lâché sur le plateau de Vélo Club : « Pogacar, c’est un phénomène. Ça parait surnaturel. Mais ce que fait Seixas, c’est la même chose, c’est du même acabit. Pogacar n’a jamais fait ça à son âge. Attention. Bientôt, c’est Seixas qui va faire ça. Je pense qu’il en est capable ». Alexandre Pasteur a lui dit sur cette comparaison entre Seixas et Pogacar : « Il n’y a aucune comparaison. A 19 ans et 10 mois, Pogacar était à peine professionnel, il faisait des courses U23. Il n’était pas sur le Tour, loin de là ».