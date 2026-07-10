Tour de France - «Je n'arrive pas à y croire» : La démonstration de Tadej Pogacar sème le doute dans le peloton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi, Tadej Pogacar a une nouvelle fois écœuré la concurrence avec un numéro exceptionnel en solo. Le Slovène s'est imposé au Tourmalet au terme d'une échappée de 43km, creusant déjà des écarts importants avec ses rivaux. Mais comme à chacune de ses performances, le Slovène soulève les doutes, y compris au sein même du peloton.

A l'arrivée de la sixième étape du Tour de France, Tadej Pogacar l'a lui-même reconnu, il s'agit de l'une de ses plus belles victoires. « Cette victoire fait clairement partie du top 5 de mes victoires les plus marquantes sur le Tour de France (il a gagné 23 étapes sur le Tour). Je me souviens notamment de notre passage ici, au Tourmalet, avant ma victoire en 2023. C'était quelque chose... Mais c'est tout aussi incroyable, l'une des plus grandes de ma carrière », a lancé le Slovène, vainqueur au terme d'une échappée en solo de 43km qui lui a permis de creuser des écarts très importants avec ses rivaux, à commencer par Jonas Vingegaard, qui pointait à 2'42'' à l'arrivée. Tadej Pogacar a donc déjà pris une grosse option sur la victoire finale dans ce Tour de France. Mais comme à chacune de ses grandes performances, les doutes ne sont jamais loin, et ils sont cette fois-ci prononcés dans le peloton.

«Je ne comprends vraiment pas comment on peut être aussi fort» Arrivé 14e à plus de 8 minutes de Tadej Pogacar, Ilan Van Wilder, coureur de Soudal Quick-Step; affichait effectivement son incompréhension face à la domination du Slovène. « Honnêtement, c'était vraiment une journée terrible. On a roulé à fond toute la journée. Il y a d'abord eu la bagarre pour l'échappée. Puis on était déjà au pied de l'Aspin. Le rythme était effréné, ça montait à bloc. Et dans le Tourmalet, c'était la même chose. Le rythme était incroyablement élevé et je n'ai plus pu le supporter », lance-t-il au micro de Sporza avant d'en rajouter une couche.