Paul Seixas - «Il est proche de lui» : Tadej Pogacar reçoit un avertissement en plein Tour de France !

Pierrick Levallet

Après avoir tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas s’est engagé sur cette édition 2026 du Tour de France. Le Français a pour ambition de concurrencer sérieusement le Slovène dans cette compétition. Le coureur de 27 ans a d’ailleurs reçu un avertissement en pleine course au sujet de son nouveau rival.

Après Kylian Mbappé dans le football, Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey dans le rugby ou encore Victor Wembanyama dans le basket, le cyclisme français tient peut-être lui aussi son nouveau phénomène avec Paul Seixas. Du haut de ses 19 ans, le coureur de Decathlon CMA CGM Team a longtemps tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège avant de s’incliner. Le Français s’est alors engagé dans cette édition 2026 du Tour de France avec pour objectif de concurrencer le Slovène. Après une semaine de course, le cycliste de 27 ans domine ce Tour avec deux victoires d’étape et le maillot jaune sur ses épaules. Malgré tout, le manager de UAE Team Emirates refuse de crier victoire trop vite.

«En ce moment nous avons un écart important» « Après le départ de Barcelone, c'est parfait pour Tadej et pour Isaac, incroyable. Et l'étape d'hier, c'est un rêve pour ce Tourmalet, l'étape est parfaite et en ce moment nous avons un écart important. Mais cela ne sert à rien pour la fin du Tour de France, pour ces deux longues semaines de Tour de France » a d’abord expliqué Matxin Fernandez au micro de Cyclism’Actu.