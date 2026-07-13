Tour de France 2026 - Les doutes autour de Paul Seixas : «On ne sait pas ce qu’il va se passer»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il participe pour la première fois au Tour de France, Paul Seixas sort d’une première semaine réussie, lui qui est sixième au classement à 28 secondes du podium. À seulement 19 ans, le Français doit en revanche encore découvrir certaines spécificités d’une course aussi longue, notamment la journée de repos de ce lundi.

Très attendu, Paul Seixas a réussi ses débuts sur le Tour de France. Le Français a réalisé une première semaine sérieuse et pointe actuellement à la sixième place au classement général, à 28 secondes du podium, mais la route est encore longue.

« On ne sait pas comment il va récupérer » « Le bilan des neuf premiers jours est plutôt encourageant. Tout se passe très bien, il était très fort sur l’étape du Tourmalet. Il ne faut pas oublier, il n’a que 19 ans et il passe en 3e position au sommet, termine 5e de l’étape, est 6e du classement général… Les feux sont au vert. On redoutait un peu cette 9e étape, on savait qu’il ne fallait pas faire d’erreur mais on l’a plutôt bien gérée. Elle était difficile. Maintenant, place à la journée de repos ! », a confié Julien Jurdie, dans des propos relayés par Eurosport. Place désormais à la journée de repos, ce qui est une nouveauté pour Paul Seixas.