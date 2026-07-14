Tour de France : Tadej Pogacar va écoeurer Paul Seixas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en course pour un podium, Paul Seixas semble toutefois loin d'être en mesure de rivaliser avec Tadej Pogcar. Et comme il reste une menace pour le classement général, le Français ne devrait pas être mesure de remporter une victoire d'étape. Le Slovène semble avoir l'intention de ne rien laisser à ses rivaux.

Paul Seixas se retrouve dans une position paradoxale sur les routes du Tour de France. Pas assez fort pour tenter de battre Tadej Pogacar, le Français reste toutefois trop dangereux pour l'équipe UAE lui laisse l'opportunité de s'immiscer dans une échappée. Par conséquent, le journaliste du Parisien, envoyé spécial sur la Grande Boucle, Christophe Bérard, estime qu'il est quasiment impossible pour Paul Seixas d'espérer remporter une étape cette année.

Pogacar ne laissera rien à Seixas « Pour l'instant, l'idée dans l'équipe de Seixas n'est pas le coup d'éclat d'une victoire d'étape mais le meilleur classement général possible. Il ne se laissera pas décrocher pour avoir le droit de se lancer dans une échappée. En l'état actuel, je ne vois pas comment il pourrait remporter une étape. S'il arrive à suivre Pogacar jusqu'au bout, ce dernier sera plus fort pour gagner », confie-t-il dans une session de questions/réponses sur le site du Parisien, avant d'évoquer également les limites de l'équipe Décathlon CMA-CGM face à l'équipe UAE de Tadej Pogacar.