Tour de France - «C’est incroyable» : Paul Seixas a fait halluciner Marion Rousse !

Pierrick Levallet

Paul Seixas est très certainement la grande surprise de cette édition 2026 du Tour de France. Du haut de ses 19 ans, le coureur de Decathlon CMA CGM ne cesse d’impressionner son monde. Le jeune talent français a d’ailleurs fait halluciner Marion Rousse lors de cette 14e étape de la course.

Le football français a Kylian Mbappé, le rugby Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey, le basket Victor Wembanyama... Et si le cyclisme français tenait aussi son phénomène avec Paul Seixas ? Du haut de ses 19 ans, le coureur de Decathlon CMA CGM impressionne sur ce Tour de France 2026. Troisième de cette 14e étape derrière Tadej Pogacar et Isaac Del Toro, le jeune talent est remonté à la quatrième place du classement général. Marion Rousse n’a d’ailleurs pas caché avoir été bluffée par lui ce samedi.

«Il rentre sur Vingegaard, c’est fou» « Tadej Pogacar, qui a attendu le kilomètre et demi avant de partir du sommet du Col du Haag. Mais c’est surtout Paul Seixas qui m’a impressionné. C’est incroyable. Il rentre sur Vingegaard, c’est fou » a confié la championne de France de cyclisme sur route (2012) au micro de France Télévisions.